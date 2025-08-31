Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

Σε ένα ακόμη ξέσπασμα μέσα από τα social media κατά του ανθρώπου που του έδωσε τη μοιραία κροτίδα προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο γνωστός μουσικός, που έχασε δύο δάχτυλα στο χέρι από σοβαρότατο τραυματισμό σε γλέντι το περασμένο Πάσχα, τέσσερις μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του, εκφράζει τη οργή του για τον πρώην κολλητό του φίλο, που του προκάλεσε το μοιραίο ατύχημα.

Σε πανηγύρι στην Πελοπόννησο τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, ένας άνδρας έδωσε στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου μια κροτίδα, χωρίς να τον ενημερώσει για τον πιθανό κίνδυνο, με αποτέλεσμα αυτή να εκραγεί στα χέρια του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υπέστη ακρωτηριασμό στον δείκτη και τον μέσο του δεξιού χεριού, ενώ κινδύνευσε να χάσει και την όρασή του στο δεξί μάτι, κάνοντας δύο χειρουργεία για να σωθεί.

Με αφορμή, λοιπόν, μια φωτογραφία που έλαβε από πανηγύρι στην Αρκαδία το βράδυ του Σαββάτου (30/8), ο Άρης Μουγκοπέτρος ξέσπασε μέσω Stories που έκανε στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μιας παρέας από πανηγύρι, στην οποία, όπως αναφέρει, εμφανίζεται και ο άνθρωπος που του έδωσε την κροτίδα.

«Ο “κύριος” που ήταν “φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

