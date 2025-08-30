search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 17:30
30.08.2025 15:36

Το TikTok γεμίζει με παράνομους ανιχνευτές και η Apple τους ξεσκεπάζει

30.08.2025 15:36
tiktok_trump

Μια ανησυχητική τάση έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στο TikTok, όπου viral βίντεο προωθούν μικροσκοπικούς GPS trackers ως τον ιδανικό τρόπο να παρακολουθείς κάποιον χωρίς να το καταλάβει. 

Τα βίντεο αυτά μιλούν για συσκευές αόρατες, χωρίς ήχο, χωρίς Wi-Fi ή Bluetooth και το κυριότερο, μη ανιχνεύσιμες.

Μόνο που όπως τελικά αποκαλύφθηκε, τα περισσότερα από αυτά τα gadgets είναι στην πραγματικότητα συμβατά με το δίκτυο Find My της Apple. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται η ενσωματωμένη προστασία κατά της παρακολούθησης, ακόμα και σε κάποιες Android συσκευές.

Παρά τις φανταχτερές περιγραφές, τα reviews των ίδιων των χρηστών αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ότι δηλαδή η συσκευή όχι μόνο δεν είναι τόσο αθόρυβη, αλλά ενίοτε στέλνει ειδοποιήσεις και κάνει ήχους. Επιπλέον, η χρήση τους χωρίς συγκατάθεση είναι παράνομη σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα.

Το TikTok, αν και απαγορεύει τέτοιο περιεχόμενο, δεν έχει κατεβάσει όλα τα βίντεο. Και το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι ανησυχητικό, καθώς ένα υποτιθέμενο “hack” εξελίσσεται σε πραγματική απειλή για την ιδιωτικότητα.

