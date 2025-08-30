The New Yorker: Ενθουδιώδεις προετοιμασίες για την παραγωγή της ταινίας Elden Ring

Σε ένα νέο, εκτενές, αφιέρωμα του The New Yorker για την εταιρεία παραγωγής Α24, η οποία έχει μετατραπεί την τελευταία δεκαετία σε υπολογίσιμη δύναμη στην κινηματογραφική βιομηχανία, αποκαλύφθηκαν και ορισμένες νέες πληροφορίες για την ταινία Elden Ring.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως το project είναι μια προσωπική υπόθεση για τον Alex Garland ο οποίος κάλεσε αρχικά τον Noah Sacco, επικεφαλής των κινηματογραφικών παραγωγών στην Α24, στο σπίτι του στο Λονδίνο για να του δείξει το Elden Ring και να τον ρωτήσει αν θα στήριζαν μια κινηματογραφική μεταφορά. Μετά το ενθουσιώδες «ναι» του Sacco («Fuck Yeah» για την ακρίβεια), ο Garland έγραψε ένα προσχέδιο 160 σελίδων και το συνόδευσε με άλλες 40 σελίδες με εικόνες και οπτικές αναπαραστάσεις προτού ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να παρουσιάσει το project στην FromSoftware και τον Miyazaki.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, μιας και η Α24 και ο Garland εξασφάλισαν το «οκ» από το ιαπωνικό studio. Πέρα από το Elden Ring, υπενθυμίζουμε πως η A24 έχει αναλάβει και την κινηματογραφική μεταφορά του Death Stranding, με τον Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Day One) να βρίσκεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

