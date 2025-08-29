Τηλεθέαση καναλιών: Παρά τις σημαντικές απώλειες, Alpha και Mega αποτέλεσαν πρωταγωνιστικό δίδυμο προτιμήσεων (28/8)

Τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση του σε περίπου ένα 15ήμερο κατάφερε χθες ο Alpha ωστόσο δεν απώλεσε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στη θέση του ήταν επίσης και το Mega αλλά με δυναμική περιορισμένη σχεδόν κατά μιάμιση μονάδα σε σχέση με την Τετάρτη.

«Κέρδη» εμφάνισε το Open τα οποία πιστώνεται η πρωινή ενημερωτική ζώνη του, κυρίως όμως η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού ματς ΠΑΟΚ-Ριέκα για τα play off του Europa League. Λίγο έλειψε να «προσπεράσει» τον ΣΚΑΪ.

Στη σούμα τα 10 κανάλια εθνικής εμβέλειας διαμόρφωσαν δυναμική 63% έναντι 69% της προηγούμενης ημέρας, ενώ κατά 7% μεταβλήθηκε η δυναμική των αποκαλούμενων από τη Nielsen «Others» από τη μία ημέρα στην επόμενη.

