29.08.2025 18:19

Τηλεθέαση καναλιών: Παρά τις σημαντικές απώλειες, Alpha και Mega αποτέλεσαν πρωταγωνιστικό δίδυμο προτιμήσεων (28/8)

29.08.2025 18:19
tiletheasi_2008_1460-820_new
credit: pixabay

Τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση του σε περίπου ένα 15ήμερο κατάφερε χθες ο Alpha ωστόσο δεν απώλεσε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στη θέση του ήταν επίσης και το Mega αλλά με δυναμική περιορισμένη σχεδόν κατά μιάμιση μονάδα σε σχέση με την Τετάρτη.

«Κέρδη» εμφάνισε το Open τα οποία πιστώνεται  η πρωινή ενημερωτική ζώνη του, κυρίως όμως η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού ματς ΠΑΟΚ-Ριέκα για τα play off του Europa League. Λίγο έλειψε να «προσπεράσει» τον ΣΚΑΪ.

Στη σούμα τα 10 κανάλια εθνικής εμβέλειας διαμόρφωσαν δυναμική 63% έναντι 69% της προηγούμενης ημέρας, ενώ κατά 7% μεταβλήθηκε η δυναμική των αποκαλούμενων από τη Nielsen «Others» από τη μία ημέρα στην επόμενη.

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

porsche-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε την Porsche, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

putin si tzinpingnk- new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη δύναμης του Πούτιν: Πάει στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ – Μαζί του επιχειρηματίες και τραπεζίτες

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος άνδρας στην Πλατεία Άθωνος – «Αιφνίδιος ο θάνατός του»

famellos_2908_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Φάμελλου εν όψει ΔΕΘ – Επαφές με φορείς από Δευτέρα

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

