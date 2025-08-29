Περιφερειακά κανάλια: Πρόταση νόμου της κυβέρνησης για την αδειοδότηση τους με απλές διαδικασίες, προϋποθέσεις και συμβολικό τίμημα

Όσοι «πιστοί» προσέλθετε αλλά υπό προϋποθέσεις, μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί η πρόταση νόμου της Κυβέρνησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα το μεσημέρι (29/8) στο υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις» θα ρυθμίσει, θεσμικά, την χρονίζουσα εκκρεμότητα της λειτουργίας των καναλιών της Περιφέρειας τα οποία λειτουργούν σε καθεστώς «νόμιμης λειτουργίας», εγγεγραμμένοι σε ειδικό Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η τρέχουσα συνθήκη αποτελεί «ένα μεταβατικό και προσωρινό καθεστώς, που όμως έχει διαρκέσει ήδη επί δεκαετίες. Αποτέλεσμα αυτής της προσωρινότητας είναι, στην πράξη, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί να μην υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, λειτουργώντας σε ένα τοπίο ως επί το πλείστον αρρύθμιστο», περιγράφει την κατάσταση στο επίμαχο τηλεοπτικό τοπίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην σχετική ενημέρωση του Τύπου για το σχέδιο νόμου.

Δεν προβλέπεται πλειοδοτικός διαγωνισμός, όπως είχε συμβεί το 2016, καθώς καταργούνται οι προβλέψεις του νόμου 4339/2015- γνωστού ως νόμου Παππά- για τα περιφερειακά κανάλια.

Η αδειοδοτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τονίζεται ότι «το αντίτιμο για την απόκτηση άδειας αντικαθίσταται από ετήσιο κόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ, καθαρά συμβολικού ύψους και με αναλογικά κριτήρια ανά περιοχή», χωρίς όμως να γίνεται εξειδίκευση, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Σε προγενέστερο ρεπορτάζ είχε γίνει γνωστή, με αδρές γραμμές, η σημερινή θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Μένει να φανεί στο επόμενο διάστημα αν στην τελική μορφή του νόμου θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε παραμέτρους εκείνου του σχεδίου.

Μετρημένες είναι οι προϋποθέσεις για τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αδειοδοτηθούν:

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

• Διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη γνωστοποίηση κάθε μετόχου που κατέχει τουλάχιστον το 1% της επιχείρησης

• Έλεγχος ποινικού μητρώου

• Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, δημοσιογράφων και μη

• Ελάχιστες αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις και βασικός εξοπλισμός

• Πληρότητα προγράμματος

Ακόμη, οι τηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη λειτουργία τους θα οφείλουν να τηρούν:

• Τη φυσιογνωμία του σταθμού για την οποία αδειοδοτήθηκαν (ενημερωτικού ή μη).

• Περιορισμούς και συγκεκριμένους κανόνες για τη «δικτύωση» περιφερειακών σταθμών, ώστε να μη μπορούν να αναμεταδίδουν το ίδιο πρόγραμμα μεταξύ σταθμών, υποκρύπτοντας πανελλαδική μετάδοση.

Υπάρχει μέριμνα, με εξορθολογισμένους όρους και κανόνες λειτουργίας- όπως υπογραμμίζεται-, για την «δικτύωση» των καναλιών της περιφέρειας ώστε να πάψουν φαινόμενα αναμετάδοσης σε άλλες περιφέρειες πλην των ορίων γεωγραφικής κάλυψης τους, ώστε σταθμοί να μην εμφανίζουν χαρακτηριστικά «πανελλαδικής εμβέλειας».

Η διαδικασία χορήγησης αδειών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην Α’ φάση προσδιορίζεται το πόσα κανάλια «χωρούν» ανά Περιφερειακή Ζώνη, ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΕΣΡ, το οποίο κατόπιν θα ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις και κριτήρια.

Αν τεθεί ζήτημα «χωρητικότητας» των καναλιών που έχουν κάνει αίτηση, τότε ενεργοποιείται η Β’ Φάση της διαδικασίας όπου εξετάζονται ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης (πχ τζίρος, αριθμός επιπλέον εργαζομένων κλπ.).

Διασφαλίζεται, τονίζεται ρητώς, η απρόσκοπτη συνέχιση εκπομπής αριθμού σταθμών τουλάχιστον ισάριθμων με τον αριθμό των παρόχων που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ζώνη κατά την έναρξη της διαδικασίας. Με απλά λόγια, κανείς από τους υφιστάμενους τηλεοπτικούς σταθμούς δεν θα «κλείσει», παρά μόνο εάν δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις της Α’ Φάσης.

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο υπάρχουν προβλέψεις ώστε να καλύπτεται το κενό ως προς τη δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD) και δημιουργείται το πλαίσιο για προσαρμογή σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πρότυπο εκπομπής (DVB-T2) που θα μπορεί προοδευτικά να δώσει τη δυνατότητα να «ανοίξουν» περισσότερες «θέσεις» για περιφερειακά μέσα (κυρίως σε HD) ακόμα και για περιοχές που τώρα είναι κορεσμένες.

«Φιλοδοξούμε να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών που ήταν αρρύθμιστο για πάνω από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε, να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ, ώστε όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό μερίδιο στην αγορά, δίνοντας φωνή στον τόπο τους, χωρίς, όμως, τις λογικές δημοπρασίας του παρελθόντος που καθιστούσαν το τηλεοπτικό τοπίο ένα «κλειστό κλαμπ» για λίγους και εκλεκτούς. Διαφάνεια- Λογοδοσία- Βιωσιμότητα είναι το τρίπτυχο που διαπνέει το νομοσχέδιο», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα για το νομοσχέδιο ο Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, θεσπίζεται με τη συναρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε στενή συνεργασία κατά τους τελευταίους μήνες για την προετοιμασία των διατάξεων, ενώ, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), θα ολοκληρωθεί ο ακριβής καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του σ/ν και του πλαισίου αδειοδότησης.

Για τη διαμόρφωση των διατάξεων και του γενικότερου πλαισίου έχει προηγηθεί και συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη διαβούλευση με το ΕΣΡ, τη Digea ως πάροχο του δικτύου, την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ), την Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ), εκπροσώπους των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής.

