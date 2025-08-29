Eurovision 2026: Η EBU με ανάρτηση βίντεο ντοκουμέντων από τη Γάζα ασκεί σφοδρή κριτική στο Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην επερχόμενη Eurovision της Βιέννης αρχίζει να λαμβάνει διαστάσεις σοβαρής κρίσης στους κόλπους της EBU εξαιτίας των «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων στη Λωρίζα της Γάζας, από ό,τι φαίνεται «σκύβει» πάνω στο θέμα και για πρώτη φορά θέτει ζήτημα για συστηματικές παραβιάσεις της Ελευθερίας του Τύπου από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Με χρονική απόσταση ελάχιστων 24ώρων από την δημόσια τοποθέτηση του Εκτελεστικού Επόπτη της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, στην οποία, αν και δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στο Ισραήλ, το «φωτογράφιζε» η Ένωση Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, η EBU, με ανάρτηση της στο instagram κατακεραυνώνει το Ισραήλ για ό,τι κάνει στους Παλαιστίνους στη Γάζα και στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η EBU όχι μόνο αναγνωρίζει την κρισιμότητα της επισιτιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά καταλογίζει σαφείς ευθύνες στις πολιτικές της ισραηλινής ηγεσίας. Με αυστηρό ύφος δε θέτει θέμα για την στοχοποίηση των δημοσιογράφων και την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα.

«Τα μέλη της EBU ένωσαν δυνάμεις και τεχνογνωσία για να καταγράψουν την τραγική εικόνα του λιμού στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, οι ίδιοι αντιμέτωποι με την πείνα και τους κινδύνους του πολέμου, συγκέντρωσαν το οπτικοακουστικό υλικό και τις μαρτυρίες, οι οποίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα ταυτόχρονα από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα και σημειώνουμε ότι πλέον 29 χώρες έχουν υπογράψει σχετική δήλωση του Συνασπισμού για την Ελευθερία των Μέσων, ζητώντας το ίδιο», αναφέρει η EBU, μεταξύ άλλων στην ανάρτηση της στα σόσιαλ μίντια, έχοντας και βίντεο- ντοκουμέντο με συγκλονιστικά πλάνα αμάχων που λιμοκτονούν.

Στο παρελθόν, η EBU έχει επίσης δημοσιεύσει επικρίσεις σχετικά με τη Γάζα και την ελευθερία του Τύπου, χωρίς να επηρεάζει το καθεστώς του Ισραήλ ως πλήρους μέλους του οργανισμού.

Οι αλλαγές στη σύνθεση της Ομάδας Αναφοράς της Eurovision, του εσωτερικού συμβουλευτικού οργάνου του διαγωνισμού, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους οπαδούς της Eurovision στο Ισραήλ.

Η Ομάδα περιλαμβάνει πλέον περισσότερους εκπροσώπους με κριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ που ασχολούνται διαχρονικά και αποκλειστικά με την Eurovision. Σε συνδυασμό με τις απειλές από διάφορες χώρες να αποσυρθούν εάν συμμετάσχει το Ισραήλ και φέτος, αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της EBU.

Με το θέμα ασχολήθηκε και ο επίσημος ειδησεογραφικός οργανισμός της EBU, Eurovision News. Για τις συνθήκες λιμού στη Γάζα από τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ, παίζει «ψηλά» στην ιστοσελίδα του, με σχετικό συγκλονιστικό οπτικοακουστικό υλικό.

Το ισραηλινό θεματικό σάιτ Euromix σε σχετικό δημοσίευμα του επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision,μέσω KAN, και της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί», υποστηρίζει το δημοσίευμα «ότι η κριτική της EBU στρέφεται κυρίως κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και όχι κατά του KAN, που είναι ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας και μέλος της EBU. Ο KΑΝ θεωρείται σχετικά ανεξάρτητος και έχει μάλιστα ασκήσει δημόσια κριτική στην κυβέρνηση στο παρελθόν, ενισχύοντας τη θέση του ως νόμιμου μέλους της EBU.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έντασης γύρω από το θέμα, είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι μέχρι να ληφθούν επίσημες αποφάσεις, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision παραμένει προς το παρόν εξασφαλισμένη».

