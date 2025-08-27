Euroviosion 2026: Κάτι «τρέχει» με το Ισραήλ στην EBU

Μέχρι τον Δεκέμβριο και την επόμενη γενική συνέλευση της EBU για την Eurovision, θα έχει κυλήσει κι άλλο νερό στο αυλάκι για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον επερχόμενο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Ωστόσο για πρώτη φορά από επίσημα χείλη της Ένωσης των Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών της Ε.Ε. εκφράστηκε σκεπτικισμός και υποψία για εξέταση του ζητήματος (ή κρίσης στους κόλπους της EBU που ρίχνει σκιά και στον τραγουδιστικό θεσμό) συμμετοχής του Ισραήλ μέσω της KAN στον διαγωνισμό, για πρώτη φορά, εδώ και τουλάχιστον μια τετραετία.

«Αυτή τη στιγμή, κάθε μέλος της EBU που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει. Σίγουρα θα είναι μια συνεχής συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε κάθε κατάσταση σύγκρουσης, όλοι θέλουμε να δούμε ένα τέλος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συμμετοχή τους τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Εκτελεστικός Επόπτης του Διαγωνισμού Τραγουδιού τηςEurovision, Μάρτιν Γκριν στην ORF.

Λίγο μετά το περιστατικό με την εκδήλωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά της Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον 70ο διαγωνισμό (12,14,16/5/2026), ο έχων το γενικό πρόσταγμα στη Eurovision, ο Μάρτιν Γκριν, σε τηλεοπτική συνέντευξη του στην ORF άφησε να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο εξαίρεσης χώρας είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων.

Αν παρατηρήσατε, στην δήλωση Γκριν δεν υπάρχει ευθεία αναφορά στο Ισραήλ. Αλλά μοιάζει με το «τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια».

Άλλωστε έχει αποκλειστεί η Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία (Φεβρουάριος 2022) και στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν (2009) είχε αποσύρει τη συμμετοχή της η Γεωργία, έπειτα από πιέσεις της EBU για υπόνοιες πολιτικής σάτιρας στο το τραγουδι που θα συμμετείχε σε βάρος του τότε πρωθυπουργού της Ρωσίας Βλαντιμιρ Πουτιν, στον απόηχο του πολέμου της Νότιας Οσετίας (2008), στον οποίο η Ρωσία είχε υποστηρίξει τις αποσχισθείσες περιοχές των Νότιας Οσετίας και Αμπχαζίας.

«Βόμβα» από την EBU; Ενσυναίσθηση; «Προσγείωση» στην πραγματικότητα; Κίνηση τακτικής για τα μάτια του κόσμου; Όπως και αν χαρακτηριστεί η δημόσια θέση της EBU δείχνει ότι κάτι την έχει ενεργοποιήσει ώστε να ταλαντευτεί έστω, από την μέχρι τώρα αμετακίνητη θέση της.

Εκτιμάται από ισραηλινά και εβραϊκά ευρωπαϊκά ΜΜΕ ότι η μετατόπιση της EBU έστω για χιλιοστά από την μεχρι τώρα αδιάλλακτη θέση της – έχει χαρακτηριστεί στρουθοκαμηλισμός κατά πολλούς επειδή επιμένει ότι ο διαγωνισμός είναι στεγανός, ένα καλλιτεχνικό γεγονός και ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές, κάθε είδους – οφείλεται την αυξανόμενη πίεση σε διπλωματικό επίπεδο που ασκείται από άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις (αλλά και χώρες μέλη της Ε.Ε.), όπως της Ισπανία, της Ισλανδία, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας οι οποίες επανειλημμένα έχουν θέσει το ζήτημα στις γενικές συνελεύσεις της EBU.

Κατά μία άλλη εκδοχή, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision της Βιέννης αυτή τη στιγμή θεωρείται δεδομένη αλλά η τελευταία φράση της δήλωσης Γκριν υποδηλώνει ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις των «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Στα υπόψη το στοιχείο ότι μέγας χορηγός του γιουροβιζιονικού θεσμού είναι η Ισραηλινή εταιρεία πολυτελών καλλυντικών, Moroccan Oil.

Διαβάστε επίσης

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Netflix: Πάει σινεμά και μαζεύει όλα τα… λεφτά