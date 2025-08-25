search
25.08.2025 09:45

Eurovision 2026: Διαδήλωση στα κεντρικά της ORF – Προανάκρουσμα αντιδράσεων και για τη φετινή συμμετοχή του Ισραήλ

25.08.2025 09:45
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new

Ώρες ύστερα από την επίσημη ανακοίνωση της EBU ότι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί (12,14,16 Μαϊου 2026) στη Βιέννη, διαδηλωτές με σημαίες της Παλαιστίνης και πανό πέρασαν στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κτιρίου της ORF, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Αυστρίας, στην αυστριακή πρωτεύουσα, εκφράζοντας την διαμαρτυρίας τους για τη συμμετοχή – και φέτος – του Ισραήλ ενώ την ίδια στιγμή κορυφώνονται οι φρικαλεότητες και οι «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ.

Έπειτα από επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν, όμως το περιστατικό υπογραμμίζει τις αυξημένες εντάσεις γύρω από το ζήτημα.

Επι πλέον το γεγονός ότι η EBU δεν έχει καταλήξει ακόμα για την φετινή εκπροσώπηση του Ισραήλ στο διαγωνισμό – κάτι που αναμένεται να συμβεί στη νέα γενική συνέλευση της τον Δεκέμβριο- εντείνει τον προβληματισμό και τις ανησυχίες ότι παρόμοιες διαμαρτυρίες πιθανόν να επαναληφθούν αλλά και να πυκνώνουν όσο περνά ο καιρός και «πλησιάζουν» οι ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Η θέση της EBU ότι στον διαγωνισμός δεν χωρούν πολιτικές μοιάζει με σύντομο ανέκδοτο που πάντως εμπνέει τηλεοπτική σειρά

Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ– ενδεικτικά- είχαν εκδηλωθεί και πρόπερσι στο Μάλμο της Σουηδίας όχι μόνον από απλούς πολίτες αλλά ακόμα και από συμμετέχοντες αλλά και πέρσι στη Βασιλεία της Ελβετίας ακόμα και σε επίπεδο κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία η οποία είναι μέλος των «ισχυρών» του τραγουδιστικού θεσμού, του γνωστού Big 5, εκφράζοντας με διπλωματικό τρόπο τον προβληματισμό της.

