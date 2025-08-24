Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24/8 ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, πατέρας του επίσης δημοσιογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και γιος του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα.
Η ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο και μέλος της με την παρακάτω δήλωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».
Διαβάστε επίσης:
Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video
ΕΡΤ: Πρεμιέρα των ενημερωτικών εκπομπών την Δευτέρα
Ντόμινικ Γουέστ και Σιένα Μίλερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «War» του Τζορτζ Κέι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.