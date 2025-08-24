Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

Σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24/8 ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, πατέρας του επίσης δημοσιογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και γιος του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Η ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο και μέλος της με την παρακάτω δήλωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».

