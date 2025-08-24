search
24.08.2025 10:34

ΕΡΤ: Πρεμιέρα των ενημερωτικών εκπομπών την Δευτέρα

24.08.2025 10:34
papahlimitzos

Από το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου στο ΕΡΤNEWS, κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν οι ενημερωτικές εκπομπές «Συνδέσεις» και «NEWSROOM».

Στις 05:30, η εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα, πιάνει το νήμα των εξελίξεων και βγάζει στον αέρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και αναλύσεις από τους ειδικούς, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα καταγράφουν τα δεδομένα και αναζητούν απαντήσεις για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις διεθνείς εξελίξεις και για όλα όσα μας αφορούν.

Στις 10:00, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Γιώργος Σιαδήμας στο «NEWSROOM» για να μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Με τη δυναμική παρουσία των ρεπόρτερ και των ανταποκριτών του ΕΡΤNEWS, καθώς και μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, ο Γιώργος Σιαδήμας μεταφέρει όλα γεγονότα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με τον Απόστολο Μαγγηριάδη καταγράφει το σύνολο της ειδησεογραφίας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Με ζωντανές συνδέσεις σε όλα τα μέτωπα των εξελίξεων, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

