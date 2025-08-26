Netflix: Πάει σινεμά και μαζεύει όλα τα… λεφτά

Το Netflix έχει καταστήσει σαφές και με κάθε τρόπο ότι επενδύει στο σινεμά, με απώτερο σκοπό να δρέψει Όσκαρ, ισχυρίζονται εκείνοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Για παράδειγμα η πλατφόρμα έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει πάνω από 1,2 δισ. δολάρια στη κινηματογραφική παραγωγή της Ισπανίας σε βάθος τετραετίας (2025- 2028).

Νωρίτερα, αρχές του έτους, είχε ανακοινώσει επένδυση ενός δισ. δολαρίων για την παραγωγή καμιάς 20αριας ταινιών και σειρών μυθοπλασίας στο Μεξικό μέχρι το 2028.

Προσβλέποντας σε διακρίσεις στο μεταξύ βλέπει να καταλήγουν στο ταμείο του εισπράξεις από κίνηση εισιτηρίων από επένδυση που έκανε σε κινηματογραφικές παραγωγές K pop.

Το Netflix, που λέτε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατάφερε το πρώτο οικονομικό ρεκόρ του στο αμερικανικό box office από τα εισιτήρια που «έκοψε» στην Βόρεια Αμερική η ταινία «KPop Demon Hunters».

Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων απέφερε έσοδα μεταξύ 18 και 20 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας την ταινία «Weapons» στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, στη διακρεια της οποίας απέφερε έσοδα 15,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Warner Bros., τη διανομέα της ταινίας.

Τα στούντιο συνήθως δημοσιοποιούν τα έσοδα του Σαββατοκύριακου για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Το Netflix, ωστόσο, δεν δημοσιοποιεί τα συνολικά έσοδα των κινηματογραφικών ταινιών, προσθέτοντας στην πρόσφατη απόφασή της να μην δημοσιοποιεί πλέον τις τριμηνιαίες μεταβολές στον αριθμό των συνδρομητών παγκοσμίως.

Η κινηματογραφική κυκλοφορία του Netflix είναι ασυνήθιστη, καθώς η ταινία «KPop» βρίσκεται στην πλατφόρμα της εταιρείας από τον Ιούνιο.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες έχουν μια ταραχώδη σχέση με τις αυξανόμενες προσπάθειες των υπηρεσιών streaming γύρω από νέες ταινίες που προορίζονται για κινηματογραφική προβολή έπειτα από το λανσαρισμά τους στις OTT, σε αντίθεση με ταινίες που προβάλλονται για πρώτη φορά στις αίθουσες.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών των ΗΠΑ, AMC Theaters, αρνείται εδώ και καιρό να προβάλλει ταινίες στις αίθουσες όταν αυτές έχουν ήδη προβληθεί σε υπηρεσίες streaming ή άλλες πλατφόρμες διανομής, αναφέρει σχετικώς το Media post.

Το Netflix έχει συνολικά δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ το περίβλεπτο αγαλματίδιο.

Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της ήταν για την ταινία «Maestro» στα Όσκαρ του 2024.

Διαβάστε επίσης

Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ

ΣΚΑΪ: Στο δυναμικό του σταθμού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

ΕΡΤ: H νέα καθημερινή εκπομπή «Live now» είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της και τη «μάχη» της τηλεθέασης – Με ραδιοφωνική διάσταση