search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 12:18

Netflix: Πάει σινεμά και μαζεύει όλα τα… λεφτά

26.08.2025 12:18
netflix-logo

Το Netflix έχει καταστήσει σαφές και με κάθε τρόπο ότι επενδύει στο σινεμά, με απώτερο σκοπό να δρέψει Όσκαρ, ισχυρίζονται εκείνοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Για παράδειγμα η πλατφόρμα έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει πάνω από 1,2 δισ. δολάρια στη κινηματογραφική παραγωγή της Ισπανίας σε βάθος τετραετίας (2025- 2028).

Νωρίτερα, αρχές του έτους, είχε ανακοινώσει επένδυση ενός δισ. δολαρίων για την παραγωγή καμιάς 20αριας ταινιών και σειρών μυθοπλασίας στο Μεξικό μέχρι το 2028.

Προσβλέποντας σε διακρίσεις στο μεταξύ βλέπει να καταλήγουν στο ταμείο του εισπράξεις από κίνηση εισιτηρίων από επένδυση που έκανε σε κινηματογραφικές παραγωγές K pop.

Το Netflix, που λέτε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατάφερε το πρώτο οικονομικό ρεκόρ του στο αμερικανικό box office από τα εισιτήρια που «έκοψε» στην Βόρεια Αμερική η ταινία «KPop Demon Hunters».

Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων απέφερε έσοδα μεταξύ 18 και 20 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας την ταινία «Weapons» στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, στη διακρεια της οποίας απέφερε έσοδα 15,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Warner Bros., τη διανομέα της ταινίας.

Τα στούντιο συνήθως δημοσιοποιούν τα έσοδα του Σαββατοκύριακου για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Το Netflix, ωστόσο, δεν δημοσιοποιεί τα συνολικά έσοδα των κινηματογραφικών ταινιών, προσθέτοντας στην πρόσφατη απόφασή της να μην δημοσιοποιεί πλέον τις τριμηνιαίες μεταβολές στον αριθμό των συνδρομητών παγκοσμίως.

Η κινηματογραφική κυκλοφορία του Netflix είναι ασυνήθιστη, καθώς η ταινία «KPop» βρίσκεται στην πλατφόρμα της εταιρείας από τον Ιούνιο.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες έχουν μια ταραχώδη σχέση με τις αυξανόμενες προσπάθειες των υπηρεσιών streaming γύρω από νέες ταινίες που προορίζονται για κινηματογραφική προβολή έπειτα από το λανσαρισμά τους στις OTT, σε αντίθεση με ταινίες που προβάλλονται για πρώτη φορά στις αίθουσες.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών των ΗΠΑ, AMC Theaters, αρνείται εδώ και καιρό να προβάλλει ταινίες στις αίθουσες όταν αυτές έχουν ήδη προβληθεί σε υπηρεσίες streaming ή άλλες πλατφόρμες διανομής, αναφέρει σχετικώς το Media post.

Το Netflix έχει συνολικά δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ το περίβλεπτο αγαλματίδιο.

Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της ήταν για την ταινία «Maestro» στα Όσκαρ του 2024.

Διαβάστε επίσης

Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ

ΣΚΑΪ: Στο δυναμικό του σταθμού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

ΕΡΤ: H νέα καθημερινή εκπομπή «Live now» είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της και τη «μάχη» της τηλεθέασης – Με ραδιοφωνική διάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vasilissis_olagas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

mitsotakis_ippokrateio_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Ιπποκράτειο»: Στο επίκεντρο η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:57
vasilissis_olagas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

1 / 3