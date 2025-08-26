Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Επικεφαλής στην κούρσα τηλεθέασης ξαναβρέθηκε στην εναρξη της νέας εβδομάδας ο Alpha με δεύτερο το Mega, αμφότεροι οι σταθμοί με επιδόσεις τέτοιες ώστε να διαμορφώνουν ισχυρό δίπολο έλξης τηλεθεατών, όπως δείχνουν και τα δεδομένα της Nielsen.

Ο ΣΚΑΪ ήταν- για μια ακόμη φορά- τρίτη επιλογή, ενώ στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας ήταν η αισθητή συρρίκνωση της δυναμικής της ΕΡΤ1, η οποία πιθανόν να οφείλεται στην αφαίρεση του συνόλου των ενημερωτικών εκπομπών από το πρόγραμμα της, καθώς όλη η ενημέρωση της ΕΡΤ μεταφέρθηκε στο ΕΡΤNews και, πλέον όπως έχει αποφασιστεί κεντρικά από την Αγία Παρασκευή, η ΕΡΤ1 θα είναι το κύριο κανάλι ψυχαγωγίας του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Το μερίδιο 3,6% δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεδομένου ότι από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ενταχθούν κλιμακωτά στο πρόγραμμα της οι νέες ψυχαγωγικές εκπομπές καταρχάς στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη.

