Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επικεφαλής στην κούρσα τηλεθέασης ξαναβρέθηκε στην εναρξη της νέας εβδομάδας ο Alpha με δεύτερο το Mega, αμφότεροι οι σταθμοί με επιδόσεις τέτοιες ώστε να διαμορφώνουν ισχυρό δίπολο έλξης τηλεθεατών, όπως δείχνουν και τα δεδομένα της Nielsen.
Ο ΣΚΑΪ ήταν- για μια ακόμη φορά- τρίτη επιλογή, ενώ στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας ήταν η αισθητή συρρίκνωση της δυναμικής της ΕΡΤ1, η οποία πιθανόν να οφείλεται στην αφαίρεση του συνόλου των ενημερωτικών εκπομπών από το πρόγραμμα της, καθώς όλη η ενημέρωση της ΕΡΤ μεταφέρθηκε στο ΕΡΤNews και, πλέον όπως έχει αποφασιστεί κεντρικά από την Αγία Παρασκευή, η ΕΡΤ1 θα είναι το κύριο κανάλι ψυχαγωγίας του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.
Το μερίδιο 3,6% δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεδομένου ότι από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ενταχθούν κλιμακωτά στο πρόγραμμα της οι νέες ψυχαγωγικές εκπομπές καταρχάς στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη.
Διαβάστε επίσης:
Netflix: Πάει σινεμά και μαζεύει όλα τα… λεφτά
ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται
ΕΣΗΕΑ: Καταδικάζει με κομψό τρόπο την «αδιανόητη επίθεση» σε Θανάση Κουκάκη και Ελίζα Τριανταφύλλου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.