ΕΣΗΕΑ: Καταδικάζει με κομψό τρόπο την «αδιανόητη επίθεση» σε Θανάση Κουκάκη και Ελίζα Τριανταφύλλου

Έντονο προβληματισμό για δημοσιεύματα τα οποία στοχοποιούν δημοσιογράφους, εκφράζει η ΕΣΗΕΑ, πόσω μάλλον όταν είναι ανώνυμα «επειδή απλώς κάνουν τη δουλειά τους, επειδή, δηλαδή κάνουν ερωτήσεις», σημειώνει σε ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών.

Υπενθυμίζει ότι «η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ» και τονίζει πως θεωρεί «αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα.

Το τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και η τήρηση της δεοντολογίας είναι υποχρέωση όλων των δημοσιογράφων, είτε πραγματοποιούν έρευνα είτε ασκούν κριτική σε αυτούς που την πραγματοποιούν».

