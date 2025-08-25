Ακλόνητος ο Alpha από την κορυφή της τηλεθέασης και το ΣΚ (23,24/8)

Στην κορύφωση των διακοπών του Αυγούστου και ταυτόχρονα στο φινάλε τους καθώς δεν ήταν και λίγοι που πήραν τον δρόμο της επιστροφή στo προηγούμενο 48ωρο η αποχή από τα κανάλια εθνικής εμβέλεια είχε κλιμάκωση. Το Σάββατο διαμορφώθηκε στο 35,8% και χθες ανέβηκε στο 37,4%.

Ακόμα και έτσι όμως ο Alpha εξακολούθησε να «πετυχαίνει» 12άρια. Ήταν δε ο μόνον σταθμός με διψήφιο ποσοστό.

Στα αξιοπρόσεκτα του γουήκεντ η σταθερή επίδοση (7%) της ΕΡΤ1 κάθε μία από τις δύο ημέρες του. Το Mega παρέμεινε δεύτερο στις επιλογές των τηλεθεατών που «κινήθηκαν» μεταξύ των 10 εθνικής εμβέλειας σταθμών πλην όμως για πρώτη φορά εμφάνισε μονοψήφιες επιδόσεις σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.

Επίσης, γκελ σε μερίδια τηλεθεατών έκανε η μετάδοση του αγώνα βόλεϊ γυναικών Βραζιλίας- Γαλλίας στην ΕΡΤ2 την Κυριακή, η οποία συνδυάστηκε με την πρωινή ζωντανή κάλυψη της Θείας λειτουργίας χάρισαν μερίδιο 2,5% στο κανάλι.

