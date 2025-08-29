ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

Ο επικεφαλής της- τυπικά- Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της χώρας, FCC, Μπρένταν Καρ, βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο του «πολιτισμικού πολέμου» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αρχή της εβδομάδας εναντίον των ειδησεογραφικών τηλεοπτικών δικτύων ABC και NBC.

Αν και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) λειτουργούσε ιστορικά με ένα βαθμό ανεξαρτησίας από τους προέδρους των ΗΠΑ, ο νέος της πρόεδρος, έχει ακολουθήσει με σθένος την πολιτική του Τράμπ.

Ο Καρ έχει αρχίσει ι επίσημες αξιολογήσεις σχεδόν όλων των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων – ABC, CBS, NBC, NPR και PBS. Έχει επίσης ξεκινήσει έρευνες σχετικά με τις δράσεις για την διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη των μητρικών εταιρειών της ABC και της NBC – της Walt Disney Co. και της Comcast, αντίστοιχα.

Από τη «μέγγενη» του Καρ έχει γλιτώσει- για την ώρα- το δίκτυο Fox και αυτό επειδή ο ιδιοκτήτης του, ο μεγιστάς των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ στηρίζει αναφανδόν τον Τράμπ και είναι φίλοι.

Σε τρεις αναρτήσεις στα σοσιαλ μίντια, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης και κατηγόρησε τα ABC και NBC ότι είναι «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία». Είπε, χωρίς να παραθέσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι το 97% των ρεπορτάζ που είχαν μεταδώσει για αυτόν ήταν «ΚΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» και υπαινίχθηκε ότι αποτελούν παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στον οίστρο του πάνω, πρότεινε στην FCC να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας των δικτύων για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τους Ρεπουμπλικάνους και τους συντηρητικούς ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να τους υποχρεώσει τουλάχιστον να «πληρώσουν ΑΚΡΙΒΑ» για τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων.

