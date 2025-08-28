Να είναι ειλικρινείς οι δημοσιογράφοι ζητά η κοινή γνώμη – δείκτης – των ΗΠΑ

Μια κρίση αμφισβήτησης, με όσα συμβαίνουν και ιδίως όπως παρουσιάζονται (ή δεν προβάλλονται) από τα ΜΜΕ, την περνούν οι δημοσιογράφοι του δυτικού κόσμου και επιβεβαιώνεται από έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς.

Προσφάτως διενεργήθηκε έρευνα στις ΗΠΑ – με βαριά βιομηχανία Ενημέρωσης και μια αγορά δείκτη κατανάλωσης ειδήσεων – πώς θέλουν οι Αμερικανοί πολίτες εκείνους από τους οποίους ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα τους αλλά και στον κόσμο.

Η ειλικρίνεια, η ευφυΐα και η αυθεντικότητα είναι τα τρία κορυφαία χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικά στους εκπροσώπους της Ενημέρωσης, όσοι πήραν μέρος στην πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Pew – αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού -, ανεξαρτήτως αν είναι δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές (ή ό,τι άλλο).

Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται περισσότερο για το αν κάποιος, από τον οποίο ενημερώνονται, έχει βαθιά γνώση των θεμάτων που καλύπτει, παρά το πού εργάζεται – το ΜΜΕ έχει ελάχιστη σημασία – ή αν έχει πτυχίο δημοσιογραφίας.

Για την αμερικανική κοινή γνώμη ο παράγοντας δημοφιλία δεν έχει καμία σημασία (78%). Όμως αξιολογούν ως σημαντική την εντιμότητα (σε ποσοστό 93%), την ευφυΐα (σε ποσοστό 89%) και την γνησιότητα (82%).

Οι άνθρωποι της Ενημέρωσης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν τις ειδήσεις με ακρίβεια, θέλουν οι περισσότεροι (84%), και να αποκαλύπτουν τις ψευδείς πληροφορίες των δημοσίων προσώπων (64%).

