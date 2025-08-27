search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 19:30
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 18:41

ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων

27.08.2025 18:41
stella-stylianou_2708_1920-1080_new

Στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤNews ανήκει και επισήμως η Στέλλα Στυλιανού, προερχόμενη από το Mega, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός Ελλάδας αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ.

Το δελτίο του ΕΡΤNews βγαίνει στον αέρα στη «μέση» της ημέρας και είναι «πρώτο στην είδηση», όπως τονίζεται από την κρατική ραδιοτηλεόραση.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι «η Στέλλα Στυλιανού θα ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ και την αποστολή της για ενημέρωση με καθαρή ματιά».

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)

ΕΡΤ: Μίνι «ομοβροντία» ψυχαγωγίας από την ΕΡΤ1 από Δευτέρα (1/9) – Κι έπεται «μέρος 2ο» (videos)

Eurovision 2026: Κάτι «τρέχει» με το Ισραήλ στην EBU

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergia-adedy-new
ΕΛΛΑΔΑ

AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

macron bayrou
ΚΟΣΜΟΣ

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

maniatis kopegxagi – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Να μην συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

germany_eurobasket_2708_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Με την «υπογραφή» των NBAers Βάγκνερ και Σρέντερ, η «κατοστάρα» (106-76) της Γερμανίας επί του Μαυροβουνίου (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 19:28
apergia-adedy-new
ΕΛΛΑΔΑ

AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

macron bayrou
ΚΟΣΜΟΣ

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

1 / 3