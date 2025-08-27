ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων

Στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤNews ανήκει και επισήμως η Στέλλα Στυλιανού, προερχόμενη από το Mega, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός Ελλάδας αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ.

Το δελτίο του ΕΡΤNews βγαίνει στον αέρα στη «μέση» της ημέρας και είναι «πρώτο στην είδηση», όπως τονίζεται από την κρατική ραδιοτηλεόραση.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι «η Στέλλα Στυλιανού θα ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ και την αποστολή της για ενημέρωση με καθαρή ματιά».

