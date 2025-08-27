search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
27.08.2025 14:35

ΕΡΤ: Μίνι «ομοβροντία» ψυχαγωγίας από την ΕΡΤ1 από Δευτέρα (1/9) – Κι έπεται «μέρος 2ο» (videos)

27.08.2025 14:35
ert1_2708_1920-1080_new

Τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές, σε πρώτη δόση, θα βγάλει στον αέρα η ΕΡΤ1 την πρωτομηνιά και σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες μέχρι το «μεγάλο μπαμ» με τις σειρές μυθοπλασίας -νέες και εκείνες που συνεχίζονται- της σεζόν 2025-2026.

Τη Δευτέρα στις 09.00 επιστρέφει η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τους Τζένη ΜελιτάΦώτη Σεργουλόπουλο και μάλιστα ανανεωμένη, με νέο σκηνικό-επένδυση 47.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την ΕΡΤική Διαύγεια.

Στις 14.00 θα προβληθεί η πρώτη της σεζόν εκπομπή «ΠΟΠ μαγειρική» με τον Ανδρέα Λαγό συνεχίζοντας το ταξίδι γεύσης και πολιτισμού.

Αμέσως μετά (15.00) επανέρχεται το «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ ΖαμπέτογλουΘανάση Αναγνωστόπουλο

Πιο μετά ( 15/9) προγραμματίζεται η πρεμιέρα της νέας πολύ πρωινής (06.45) ψυχαγωγικής εκπομπής «Νωρίς νωρίς» με τους Μαρία ΗλιάκηΚρατερό Κατσούλη για να προλαβαίνει τον ανταγωνισμό (βλέπε «Happy day» στον Alpha) της τυπολογίας της αλλά και τις ειδησεογραφικές εκπομπές, άλλων σταθμών.

Eurovision 2026: Κάτι «τρέχει» με το Ισραήλ στην EBU

Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

«Πόλεμος» δύο «κόσμων» στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης

venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές ξεδίπλωσαν πανό για τη Γάζα

epixeiriseis-new
ΕΛΛΑΔΑ

IME-ΓΣΕΒΕΕ: Μαύρα μαντάτα για τις μικρές επιχειρήσεις – Το 50% ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025

lykos_skylo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο Δανός που χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του επειδή… γάβγισε

adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Γεωργιάδης διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί ασπέργιλλου στα χειρουργεία του «Άγιου Σάββα»: «Μην προκαλείτε κλίμα φόβου στους ογκολογικούς ασθενείς»

rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απορρίπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – «Δεν θα δεχθούμε στρατεύματα ΝΑΤΟ»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

