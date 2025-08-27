ΕΡΤ: Μίνι «ομοβροντία» ψυχαγωγίας από την ΕΡΤ1 από Δευτέρα (1/9) – Κι έπεται «μέρος 2ο» (videos)

Τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές, σε πρώτη δόση, θα βγάλει στον αέρα η ΕΡΤ1 την πρωτομηνιά και σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες μέχρι το «μεγάλο μπαμ» με τις σειρές μυθοπλασίας -νέες και εκείνες που συνεχίζονται- της σεζόν 2025-2026.

Τη Δευτέρα στις 09.00 επιστρέφει η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τους Τζένη Μελιτά–Φώτη Σεργουλόπουλο και μάλιστα ανανεωμένη, με νέο σκηνικό-επένδυση 47.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την ΕΡΤική Διαύγεια.

Στις 14.00 θα προβληθεί η πρώτη της σεζόν εκπομπή «ΠΟΠ μαγειρική» με τον Ανδρέα Λαγό συνεχίζοντας το ταξίδι γεύσης και πολιτισμού.

Αμέσως μετά (15.00) επανέρχεται το «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου– Θανάση Αναγνωστόπουλο

Πιο μετά ( 15/9) προγραμματίζεται η πρεμιέρα της νέας πολύ πρωινής (06.45) ψυχαγωγικής εκπομπής «Νωρίς νωρίς» με τους Μαρία Ηλιάκη–Κρατερό Κατσούλη για να προλαβαίνει τον ανταγωνισμό (βλέπε «Happy day» στον Alpha) της τυπολογίας της αλλά και τις ειδησεογραφικές εκπομπές, άλλων σταθμών.

