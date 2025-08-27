«Πόλεμος» δύο «κόσμων» στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης

Έχει αρχίσει από καιρό ένας σιωπηλός «πόλεμος» στην τηλεόραση των ΗΠΑ, μεταξύ παλαιών/παραδοσιακών Μέσων και νέων τεχνολογιών.

Έχει να κάνει με τις εξελίξεις που συντελούνται και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν, επηρεάζουν και καθορίζουν συμπεριφορές σε σχέση με το Μέσο και σε μια αγορά όπως η αμερικανική με την τηλεόραση να αποτελεί «βαριά βιομηχανία», όλα μαζί αποτελούν ένδειξη «προς τα πού πάει το πράγμα».

Στην «ανατολή» του streaming κάποιοι εκτιμούσαν με σιγουριά ότι το next big thing στην τηλεόραση θα αποτελούσαν οι ιντερνετικές πλατφόρμες με οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν είναι βέβαιο ότι θα στοιχημάτιζαν για την δυναμική και την διείσδυση που θα αποκτούσαν στις μέρες μας (για την ώρα).

Νέα-πρόσφατα- στοιχεία έρχονται να δείξουν ότι τα παλιά τηλεοπτικά δίκτυα και επιχειρήσεις- συμπεριλαμβανομένων και των πλατφορμών τους, σημειώνει το Media Post- εξακολουθούν να χάνουν έδαφος από τις πρωτογενώς ψηφιακές πλατφόρμες, δηλαδή You Tube, Netflix, Amazon,Roku Channel.

Τα νέα ευρήματα για τις ΗΠΑ, στις οποίες η Nielsen διενεργεί μετρήσεις στις OTT (Over The Top) υπηρεσίες (με ή χωρίς συνδρομή) εδώ και περίπου μια πενταετία, είναι προϊόντα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων συνολικού χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης, ατόμων άνω των δύο ετών σε ότι μεταδίδεται μέσα από την τηλεόραση.

Δηλαδή τηλεοπτικούς σταθμούς, γραμμικούς, καλωδιακούς, εθνικής και τοπικής εμβέλειας, συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεοπτικών δικτύων, πλατφόρμες βίντεο και ιντερνετικές υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής.

Σταθμισμένο από καιρό είναι ότι το You Tube πρωτοπορεί όχι μόνον στην κατηγορία του.

Δείτε πως αλλάζει το σκηνικό. Τον Ιούλιο του 2024 ήταν κοντά κοντά You Tube και παραδοσιακοί γίγαντες τηλεοπτικές (και όχι μόνον τέτοιας) ψυχαγωγίας, με την ιντερνετική πλατφόρμα να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Το NBCU είχε έναν ισχυρό Ιούλιο 2024, χάρη στην υψηλή τηλεθέαση τις πρώτες ημέρες των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στο τέλος του μήνα.

Η εικόνα του Ιουλίου 2025 έχει αλλάξει δραματικά.

Το μερίδιο του You Tube έχει αυξηθεί κατά 3%- δεν είναι διόλου μηδαμινή η μεταβολή-, έχει αυξηθεί επίσης του Netflix και του Amazon, αλλά και του Roku που σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ παραδοσιακά ονόματα της βιομηχανίας της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, όπως οι Disney, NBCUniversal, Warner Bros Discovery, καταγράφουν από χρόνο σε χρόνο απώλειες.

