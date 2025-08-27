search
27.08.2025 11:11

Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Τσάι με ΛεμόΝ1 στο YouTube.

Η δημοφιλής ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις επαναλήψεις των σειρών που έχει πρωταγωνιστήσει, τονίζοντας, ειδικότερα για το «Σόι σου» που μεταδίδεται ξανά και ξανά από την τηλεόραση του Alpha, να μη φτάσουν οι τηλεθεατές να αγανακτήσουν με τις συνεχείς προβολές.

Η Ρένια Λουιζίδου σχολίασε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης που συνεχίζει να κάνει το «Σόι σου» και δηλώνει κατάπληκτη για την επιτυχία του:

«Είμαι κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάνει τα νούμερα που κάνει έξι χρόνια μετά και μετά από τόση επανάληψη.

Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα μας πετάει πράγματα.

Αυτή ήταν μία άποψη που είχα γενικά για τις επαναλήψεις ότι μας καταστρέφουν, ότι μας καίνε, ότι δε σε αφήνουν να πας στο επόμενο… συντηρούν μια εικόνα που μετά ο άλλος δε θέλει να σε δει… που αγαπάει αυτή την εικόνα κι όσο του τη δίνεις δε θέλει να σε δει στο επόμενο, σε μια άλλη δουλειά».

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να κάνει η πολλή επανάληψη σε μία σειρά καό, εγώ έτσι λέω, αλλά ούτε οι επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης, του Καφέ της Χαράς του Σογιού λένε το ίδιο, οπότε εκεί οφείλω όταν με διαψεύδει η πραγματικότητα, να λέω πάω πάσο».

Για τις συνεχείς επαναλήψεις του «Σογιού», η Ρένια Λουιζίδου τόνισε:

«Όταν φτάνει να υπάρχουν τρεις επαναλήψεις του Σογιού ημερησίως και γίνεται σαν το χάπι -πρωί, μεσημέρι-βράδυ- μην ξεχάσω να το πάρω, θεωρώ ότι γίνεται μία κατάχρηση, την οποία δεν την καταγγέλλω για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είναι κρίμα, μια σειρά που τόσο αγάπησε ο κόσμος να ρισκάρουμε να τη φτάσουμε στο σημείο να λέει: ‘Ουφ! Πάλι αυτό;΄», κατέληξε η Ρένια Λουιζίδου.

Επιστρέφει «Το Σόι»

Η σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

Ο Μελέτης Ηλίας μιλώντας πρόσφατα σε εκπομπή του ΑΝΤ1 ανακοίνωσε πως το «Σόι σου» επιστρέφει.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι από την εταιρεία παραγωγής πριν από λίγα λεπτά που αναφέρει ότι ξεκινάμε γυρίσματα στο τέλος του καλοκαιριού και θα είμαστε όλοι οι ηθοποιοί, μικροί και μεγάλοι. Δεν ξέρω πότε θα προβληθεί αλλά όλα δείχνουν ότι βαίνουμε προς ευτυχή κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιος

