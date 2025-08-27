Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μεταξύ φθοράς και στασιμότητας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το αμφίβολο στοίχημα της ΔΕΘ, καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια εντείνεται συνεχώς, αλλά και για την Ν.Δ. που παραμένει αναποφάσιστη, αν προτιμά Τσίπρα ή Ανδρουλάκη για αντίπαλο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τρίπτυχος… πονοκέφαλος για τον Μητσοτάκη – Με πολλά ανοιχτά μέτωπα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός – Στοίχημα χωρίς εγγύηση για θετικό αποτέλεσμα τα μέτρα που θα εξαγγελθούν – Η ρευστότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης «βάζει δύσκολα» στην κυβέρνηση

ΠΑΣΟΚ: Οι δύο «γραμμές» του Ανδρουλάκη – Επίθεση για οικονομία και διαφθορά. Άμυνα με σχέδιο, πρόγραμμα και θέσεις – Το «ανοιχτό παιχνίδι» και η στρατηγική «κυβερνητικού κόμματος»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας, ο Φάμελλος, το «νέο κόμμα» και η «συγχώνευση» – Η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα τέλη του έτους θέτει την Κουμουνδούρου σε αναμονή – Η στάση της ηγεσίας και το μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό

ΚΚΕ: Ζεσταίνει «μηχανές» για την 6η Σεπτεμβρίου με «καύσιμο» το νομοσχέδιο Κεραμέως – Ζητά να αποσυρθεί το ν/σ και καλεί τους εργαζόμενους σε οργανωμένη πάλη κατά της αντεργατικής πολιτικής – Φοροληστεία και απορρύθμιση της εργασίας στο «καλάθι» της ΔΕΘ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο Ερντογάν «αφεντικό» στην Ανατολική Μεσόγειο – Η Τουρκία αποδεικνύει (και) στην πράξη ότι είναι σε θέση να παίξει τον ρόλο της τοπικής υπερδύναμης – Πώς η «γαλάζια πατρίδα» «αναδημιουργεί» τον χάρτη στην περιοχή

ΕΡΓΑΣΙΑ: Με ατομικές συμβάσεις το νέο εργασιακό τοπίο – Έρμαιο των εργοδοτών οι εργαζόμενοι με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο – Εισάγονται και προσλήψεις – απολύσεις εξπρές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο – Σημείο τριβής η διαχείριση των χρεών που «κληρονομεί» ο διάδοχος – Τα δύο οφέλη που εικάζεται πως φέρνουν οι αλλαγές

ΓΑΖΑ: Το δίλημμα της Χαμάς – Ελάχιστες πιθανότητες για εκεχειρία στη Γάζα πριν από την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» – Δεν αναμένεται να υποχωρήσει η ισλαμιστική οργάνωση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θερμό φθινόπωρο για Ουκρανία και Ευρώπη – Ασαφείς διαπραγματεύσεις εν αναμονή περαιτέρω αμερικανικών κυρώσεων – Ο Πούτιν δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Ζελένσκι – Τα ουκρανικά drones προκαλούν «κρίση βενζίνης» στη Ρωσία

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ηττάται καθημερινά η Δύση από τους αναθεωρητές; – Πολλοί στην Αθήνα ζητούν προσαρμογή στις παρανοϊκές απαιτήσεις των παρανομούντων – Εταιρική και συμμαχική αδυναμία να αντιμετωπιστεί ο αναθεωρητισμός – Στην Παλαιστίνη τείνουμε να ταυτίσουμε όλους τους Παλαιστίνιους με τη Χαμάς

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Καλοκαίρι… υπό διάλυση – Η Γηραιά Ήπειρος χάνει τις παραλίες της και μαζί το πρόσωπο των διακοπών της – Το τέλος της άμμου: όταν οι ακτές υποχωρούν – Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Μικρασιατική Καταστροφή – Δύο συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ αποτυπώνουν την κατακλυσμιαία για τον ελληνισμό ήττα – «Ο ιστορικός που θα πραγματευθεί το θέμα αυτό δεν γεννήθηκε ακόμη»

ΜΜΕ: Οι Αμερικανοί θέλουν ειλικρίνεια και ακρίβεια στην ενημέρωση – Υπό αμφισβήτηση η επιρροή των δημοσιογράφων στην κοινωνία

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος Τρίτο: Οι δούλοι και οι απελεύθεροι

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Άγγελος Χαριάτης, «Καλοκαίρι στην Αθήνα της δεκαετίας του 1920»

