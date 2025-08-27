Τηλεθέαση καναλιών: Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (26/8), ο Alpha όμως παρέμεινε πρώτος στις προτιμήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ελαφρά υποχώρηση σημείωσε ο δείκτης τηλεθέασης της Nielsen σε γενικές γραμμές την Τρίτη χωρίς όμως να επηρέασει την μοιρασιά των μεριδίων μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας.
Ο Alpha διατήρησε το προβάδισμα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ακολουθούμενος από το Mega που είχε την ελάχιστη -προς τα κάτω- μεταβολή στη δυναμική του.
Με θετικό πρόσημο «έκλεισαν» την ημέρα ΑΝΤ1 και Open, σταθερότητα παρουσίασε το Star, σε σχέση με την επίδοση της Δευτέρας.
Η ΕΡΤ1 αποψιλωμένη από το ενημερωτικό περιεχόμενο της και εν αναμονή των ψυχαγωγικών προτάσεων της για τη σεζόν 2025-2026, παρέμεινε κάτω από το 4%.
