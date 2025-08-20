Αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις και ευελιξία ωραρίου προκαλούν ανησυχίες για ισορροπία εργαζομένων-εργοδοτών

Το φθινόπωρο σηματοδοτεί μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων στην ελληνική αγορά εργασίας. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου για τις συλλογικές συμβάσεις εισέρχεται στη δεύτερη, καθοριστική φάση της. Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με στόχο να διαμορφωθεί ένα «οδικός χάρτης» αλλαγών που θα επηρεάσει χιλιάδες εργαζόμενους και δεκάδες κλάδους της οικονομίας.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των συλλογικών συμβάσεων και η αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων, η οποία σήμερα περιορίζεται στο 25%-30%, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 80%. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η μείωση του ορίου 50%+1 των εργοδοτών που απαιτείται για την εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης, πιθανώς στο 40%, θεωρείται καθοριστική για την επέκταση της εφαρμογής των συμβάσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, ώστε οι συμφωνίες να καλύπτουν ευρύτερα τους εργαζόμενους ακόμα και όταν ορισμένες επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο.

Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων παραμένουν έντονες. Τα θέματα της μετενέργειας, της επεκτασιμότητας, της συρροής και της καθολικότητας των συμβάσεων αποτελούν ακόμα σημεία έντασης. Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη επαναφοράς του θεσμού στην προ-μνημονίου μορφή του, θέση που υποστηρίζεται και από ορισμένες εργοδοτικές οργανώσεις, κυρίως για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ως εργαλείο καθορισμού των κατώτατων αμοιβών.

Το νομοσχέδιο φέρνει επίσης αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων. Προβλέπεται δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση με έως και 13 ώρες ημερησίως, ενώ για την 13η ώρα εργασίας προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή 40%. Επεκτείνεται η δυνατότητα τετραήμερης εβδομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύονται οι υπερωρίες για εργαζομένους με εκ περιτροπής απασχόληση και εισάγονται νέες μορφές ευέλικτης εργασίας, όπως οι δοκιμαστικές συμβάσεις έως έξι μήνες και οι συμβάσεις κατά παραγγελία.

Η ψηφιακή κάρτα εργαζομένων θα επιτρέπει ευέλικτη προσέλευση με απόκλιση έως δύο ώρες, ενώ η κανονική άδεια θα μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερα από δύο μέρη. Το νομοσχέδιο απαλλάσσει από ασφαλιστικές εισφορές τις προσαυξήσεις υπερωριών που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις ή καταβάλλονται οικειοθελώς, εφόσον υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια. Ταυτόχρονα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για βία κατά των επιθεωρητών εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την τήρηση των κανόνων από τις επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές φέρνουν την ελληνική αγορά εργασίας πιο κοντά σε ευρωπαϊκά πρότυπα, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία των επιχειρήσεων με την προστασία των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να επηρεαστεί όχι μόνο η καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά και η στρατηγική λειτουργίας των επιχειρήσεων, με τις επιχειρήσεις να πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων διατάξεων θα απαιτήσει στενή παρακολούθηση. Οι κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι και εργοδότες, καλούνται να συνεργαστούν για να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές δεν θα μείνουν στα χαρτιά, αλλά θα μεταφραστούν σε πραγματικά οφέλη για την αγορά εργασίας. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν πόσο εύκολα θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και στην προστασία των εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης:

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»