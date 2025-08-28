ΣΚΑΪ: Ενέδωσε στο infotainment τελικά και «κατεβάζει» ψυχαγωγικο-ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα

Με τον εμπνευσμένο τίτλο «Weekend Live» ο ΣΚΑΪ, λόγω τηλεθέασης και ανταγωνισμού, ενέδωσε σε εκείνο που είχε εξαιρέσει από το μενού του την προηγούμενη σεζόν.

Από τον άλλο μήνα θα έχει εκπομπή ψυχαγωγικοενημερωτική (ή ενημερωτικοψυχαγωγική- το ίδιο είναι) με την Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο.

Η εκπομπή θα ασχολείται λέει ο σταθμός με «όσα μας απασχολούν, όσα μας χαλαρώνουν».

Διαβάστε επίσης:

OPEN: «Ζωντανά» η κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ριέκα (28/8)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων