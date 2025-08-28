ΣΚΑΪ: Ενέδωσε στο infotainment τελικά και «κατεβάζει» ψυχαγωγικο-ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον εμπνευσμένο τίτλο «Weekend Live» ο ΣΚΑΪ, λόγω τηλεθέασης και ανταγωνισμού, ενέδωσε σε εκείνο που είχε εξαιρέσει από το μενού του την προηγούμενη σεζόν.
Από τον άλλο μήνα θα έχει εκπομπή ψυχαγωγικοενημερωτική (ή ενημερωτικοψυχαγωγική- το ίδιο είναι) με την Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο.
Η εκπομπή θα ασχολείται λέει ο σταθμός με «όσα μας απασχολούν, όσα μας χαλαρώνουν».
Διαβάστε επίσης:
OPEN: «Ζωντανά» η κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ριέκα (28/8)
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου
ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.