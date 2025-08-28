search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
28.08.2025

OPEN: «Ζωντανά» η κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ριέκα (28/8)

28.08.2025 09:44
rieka paok

Μπαλίτσα «όλα ή τίποτα» θα μεταδώσει στις 20.30-prime time δηλαδή- το Open απευθείας από την Τούμπα, σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου στην οποία ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στον αγώνα ρεβάνς με την κροατική Ριέκα για το «εισιτήριο»  στη league phase του UEFA Europa League.

Στις 20.00 θα βγει στον αέρα το Pregame show με παρουσίαση και αναλυτικό ρεπορτάζ από τους καταξιωμένους δημοσιογράφους με ειδίκευση στα θέματα του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Σάββα Τζιομπάνογλου και Θόδωρο Χαστά.

Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης αναμένεται να υπάρχει εκπομπή με την αποτίμηση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, αναλύσεις, κλπ.

