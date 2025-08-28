Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

Την υπέρβαση κυνηγούν σήμερα το βράδυ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για να συνεχίσουν στο Conference League και στο Europa League, αντίστοιχα.

Ο «κιτρινόμαυρος δικέφαλος» υποδέχεται στην OPAP Arena την Άντερλεχτ (21.00 Cosmote Sport 2) στη ρεβάνς του 1-1 στο Βέλγιο με στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση των play-off του Conference League. Η ισοπαλία στο ματς των Βρυξελλών διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες των κιτρινόμαυρων για να προκριθούν για πρώτη φορά σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από τρεις γύρους προκριματικών.

Η νίκη επί του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα, που μάλιστα διατήρησε το φετινό αήττητο της Ενωσης από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων (σε 6 παιχνίδια), ανέβασε περισσότερο την ψυχολογία.

Για τον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο σημερινός αγώνας κρύβει αρκετές παγίδες για αυτό, όπως τόνισε, οι παίκτες του θα πρέπει να λειτουργήσουν έξυπνα και να μείνουν συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την αισιοδοξία για την ετοιμότητα των παικτών του.

Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής για την ΑΕΚ θα βρίσκονται ο τιμωρημένος Μάνταλος καθώς και ο Μαρσιάλ, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζίνι.

Όσον αφορά στον «δικέφαλο του Βορρά» (20:30, OPEN TV), τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μετά την ήττα με 1-0 στην Κροατία, καθώς αν θέλει να συνεχίσει στην League Phase του Europa League θα πρέπει να νικήσει την Ριέκα με διαφορά τουλάχιστον δύο γκολ. Νίκη με ένα γκολ διαφορά οδηγεί σε παράταση, ενώ με ισοπαλία ή ήττα ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Conference League.

Η Ριέκα έφτασε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει μαζί της ένα από τα βασικά της «εργαλεία», τον κεντρικό αμυντικό Ράντελιτς, ενώ ο Εντοκίτ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και υπολογίζεται κανονικά.

Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη ρεβάνς της Τούμπας. Βοηθοί του κατηγορίας elite Ίβηρα ρέφερι ορίστηκαν οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο. Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

