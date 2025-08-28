Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

Με το δεξί πάτησε τα γήπεδα της Αγγλίας ο Στέφανος Τζίμας.

Ο 19χρονος επιθετικός, που μετακινήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον αγγλικό σύλλογο, έκανε το ντεμπούτο του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Όξφορντ για το Λιγκ Καπ.



Η Μπράιτον επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0, και ο νεαρός φορ ήταν εξαιρετικός. Ο Τζίμας μπήκε ως αλλαγή στο 66′ και μέσα σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, συγκεκριμένα στο 71′ και στο 76′, με δημιουργό και στα δύο γκολ τον Χάουελ.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί και στο 86′ έδωσε την άψογη πάσα για το τελικό 6-0.

Tzimas | Oxford United 0-5 Brighton



Tzimas scores his second goal of the match as Brighton dominates Oxford United with a 5-0 lead!#OxfordUnited #Brighton #Tzimas #OXUBRIpic.twitter.com/xI5yHJCpOe — goalpostX (@GoalpostX) August 27, 2025

Στην ίδια αναμέτρηση μάλιστα πραγματοποίησε και ο Μπάμπης Κωστούλας το ντεμπούτο του, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 78ο λεπτό.

