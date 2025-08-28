Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα στήριξης έστειλε στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ο Νίκος Γκάλης, ενόψει και της αναμέτρησης με την Ιταλία για το EuroBasket.
O «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα:
«Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και υγεία, αλλά και με την τύχη με το μέρος της, η ομάδα θα έχει πάντα όλους τους Έλληνες δίπλα της.
Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», τόνισε ο Νίκος Γκάλης συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία των παικτών.
