28.08.2025 00:08

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

28.08.2025 00:08
galis 776- new

Μήνυμα στήριξης έστειλε στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ο Νίκος Γκάλης, ενόψει και της αναμέτρησης με την Ιταλία για το EuroBasket.

O «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα:

«Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και υγεία, αλλά και με την τύχη με το μέρος της, η ομάδα θα έχει πάντα όλους τους Έλληνες δίπλα της.

Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», τόνισε ο Νίκος Γκάλης συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία των παικτών.

