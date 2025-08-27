Eurobasket 2025: Επίδειξη δύναμης με το… καλησπέρα από τη Σερβία, 98-64 την Εσθονία – Με το δεξί πρεμιέρα και η Φινλανδία

Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του φετινού Ευρωμπάσκετ, συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έδειξε… οίκτο και συνέτριψε με 98-64 τους Εσθονούς, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών των… ορέξεων του Γιόκιτς και της παρέας του.

Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον… επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

Οι συνθέσεις:

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (2), Γιόβιτς 18 (3), Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκτσεβιτς 9, Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 11, Μίτσιτς 4, Γκούντουριτς 6, Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 13 (3), Μιλουτίνοβ 2.

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανουλα): Ντρελ 11 (1), Ρόζενθαλ 5 (1), Ραϊέστε 2, Τρέιερ 8 (2), Γιούρκαταμ, Τας 5, Βένε 5 (1), Χέρμετ 2, Γιόεσαρ 6, Ρίισμα 2, Κόνοντσκουκ 10 (2), Κουλαμάε 8 (1).

«Ίδρωσε» αλλά τα κατάφερε η Φινλανδία

Στα τελευταία λεπτά απέφυγε το «σοκ» η Φινλανδία που επικράτησε 93-90 της Σουηδίας στο Τάμπερε, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Μεγάλο φαβορί οι γηπεδούχοι, δυσκολεύτηκαν αφάνταστα σ΄αυτό το σκανδικαβικό ντέρμπι. Μπορεί ο σούπερ σταρ Λάουρι Μαρκάνεν να ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους (12 βολές), όμως στα δύσκολα αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Ματζούνι με άψογη στατιστική (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και τις δύο εύστοχες βολές με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Από την άλλη πλευρά, σε εκπληκτική ημέρα βρέθηκε ο Λούντβιγκ Χάκανσον, ο γκαρντ που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Μπανταλόνα. Ο Σουηδός είχε 26 πόντους με 6/7 τρίποντα και πέντε ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στην έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη τη Σουηδία): 21-26, 48-49, 72-72, 90-93

Οι συνθέσεις:

ΣΟΥΗΔΙΑ (Μίκο Ριίπινεν): Ντ. Άντερσον 7 (1), Ράμστεντ, Φαλκ 2, Μποργκ, Λάρσον 10, Χάκανσον 28 (6), Μάρκουσον, Γκάντεφορς 15 (1), Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ 6, Μπίργκαντερ 12

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν 11 (3), Ενκαμούα 3, Γιαντούνεν 12 (2), Βαλτόνεν 3, Μάντσεν 2, Ματζούνι 15 (3), Μαρκάνεν 28 (2), Μουουρίνεν 5, Γκούσταφσον 4, Γκράντισον 2, Σέπαλα 3

Στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

27/8

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62

Λετονία-Τουρκία 73-93

Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Σερβία 1-0 2

Τουρκία 1-0 2

Πορτογαλία 1-0 2

Λετονία 0-1 1

Λετονία 0-1 1

Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106

Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Γερμανία 1-0 2

Λιθουανία 1-0 2

Φινλανδία 1-0 2

Μαυροβούνιο 0-1 1

Μ. Βρετανία 0-1 1

Σουηδία 0-1 1

28/8

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

Ελλάδα-Ιταλία 21:30

4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία

Βέλγιο-Γαλλία

Σλοβενία-Πολωνία

