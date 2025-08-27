search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 00:18
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 23:25

Eurobasket 2025: Επίδειξη δύναμης με το… καλησπέρα από τη Σερβία, 98-64 την Εσθονία – Με το δεξί πρεμιέρα και η Φινλανδία

27.08.2025 23:25
jokic serbia

Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του φετινού Ευρωμπάσκετ, συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έδειξε… οίκτο και συνέτριψε με 98-64 τους Εσθονούς, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών των… ορέξεων του Γιόκιτς και της παρέας του. 

Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον… επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς. 

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

Οι συνθέσεις:
ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (2), Γιόβιτς 18 (3), Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκτσεβιτς 9, Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 11, Μίτσιτς 4, Γκούντουριτς 6, Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 13 (3), Μιλουτίνοβ 2.
ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανουλα): Ντρελ 11 (1), Ρόζενθαλ 5 (1), Ραϊέστε 2, Τρέιερ 8 (2), Γιούρκαταμ, Τας 5, Βένε 5 (1), Χέρμετ 2, Γιόεσαρ 6, Ρίισμα 2, Κόνοντσκουκ 10 (2), Κουλαμάε 8 (1).

«Ίδρωσε» αλλά τα κατάφερε η Φινλανδία

Στα τελευταία λεπτά απέφυγε το «σοκ» η Φινλανδία που επικράτησε 93-90 της Σουηδίας στο Τάμπερε, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Μεγάλο φαβορί οι γηπεδούχοι, δυσκολεύτηκαν αφάνταστα σ΄αυτό το σκανδικαβικό ντέρμπι. Μπορεί ο σούπερ σταρ Λάουρι Μαρκάνεν να ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους (12 βολές), όμως στα δύσκολα αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Ματζούνι με άψογη στατιστική (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και τις δύο εύστοχες βολές με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. 
Από την άλλη πλευρά, σε εκπληκτική ημέρα βρέθηκε ο Λούντβιγκ Χάκανσον, ο γκαρντ που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Μπανταλόνα. Ο Σουηδός είχε 26 πόντους με 6/7 τρίποντα  και πέντε ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στην έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη τη Σουηδία): 21-26, 48-49, 72-72, 90-93
Οι συνθέσεις:
ΣΟΥΗΔΙΑ (Μίκο Ριίπινεν): Ντ. Άντερσον 7 (1), Ράμστεντ, Φαλκ 2, Μποργκ, Λάρσον 10, Χάκανσον 28 (6), Μάρκουσον,  Γκάντεφορς 15 (1), Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ 6, Μπίργκαντερ 12

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν 11 (3), Ενκαμούα 3, Γιαντούνεν 12 (2), Βαλτόνεν 3, Μάντσεν 2, Ματζούνι 15 (3), Μαρκάνεν 28 (2), Μουουρίνεν 5, Γκούσταφσον 4, Γκράντισον 2, Σέπαλα 3

Στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

27/8

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62
Λετονία-Τουρκία 73-93
Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Ν-Η Β

Σερβία 1-0 2
Τουρκία 1-0 2
Πορτογαλία 1-0 2
Λετονία 0-1 1
Πορτογαλία 0-1 1
Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106
Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Ν-Η Β

Γερμανία 1-0 2
Λιθουανία 1-0 2
Φινλανδία 1-0 2
Μαυροβούνιο 0-1 1
Μ. Βρετανία 0-1 1
Σουηδία 0-1 1

28/8

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος
Ελλάδα-Ιταλία 21:30

4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία
Βέλγιο-Γαλλία
Σλοβενία-Πολωνία

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket: Η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε πρεμιέρα με την Ιταλία – Το… buzzer beater του Αλβέρτη (video)

Πάφος FC: Το γκολ «ποίημα» που την έστειλε στ’ αστέρια και οι Ρώσοι ιδιοκτήτες που σε μια δεκαετία την έφεραν στην ελίτ της Ευρώπης

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galis 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

argentini milei 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

zeta
LIFESTYLE

H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στη Σάμο – Η ανάρτησή της με ροζ μαγιό και οι βόλτες στα βουνά (Photos)

latinopoylou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε

jokic serbia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Επίδειξη δύναμης με το… καλησπέρα από τη Σερβία, 98-64 την Εσθονία – Με το δεξί πρεμιέρα και η Φινλανδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 00:14
galis 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

argentini milei 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

zeta
LIFESTYLE

H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στη Σάμο – Η ανάρτησή της με ροζ μαγιό και οι βόλτες στα βουνά (Photos)

1 / 3