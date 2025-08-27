Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

Η γιορτή του Eurobasket ξεκινά σήμερα και οι 23 από τις 24 ομάδες χωρίς αντιπερισπασμούς κάνουν την τελική τους προετοιμασία για τα εναρκτήρια ματς.

Η 24η, το Ισραήλ, λόγω του πολέμου της κυβέρνησής της στη Γάζα, βρίσκεται στο Κατοβίτσε υπό την επίβλεψη ισχυρής αστυνομικής δύναμης και δεν τους επιτρέπεται να πάνε πουθενά πέρα από το γήπεδο για προπόνηση ή για τα παιχνίδια.

Στη πόλη της Πολωνίας έχει δοθεί εντολή να φυλάσσονται από την πολωνική αστυνομία, που είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις ισραηλινές αρχές και την Ιντερπόλ.

Μάλιστα για να μη δώσουν… δικαιώματα, εμφανίστηκαν στη Πολωνία με πολιτικά ρούχα και όχι με αυτά της εμφάνισης της ομάδας τους, ενώ τους έχει δοθεί οδηγία να μην φορούν οτιδήποτε διακριτικό που παραπέμπει στο κράτος του Ισραήλ, με κυριότερο την σημαία, για «λόγους ασφαλείας».

