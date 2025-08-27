search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:06
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 10:23

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

27.08.2025 10:23
ethniki-basket-israel

Η γιορτή του Eurobasket ξεκινά σήμερα και οι 23 από τις 24 ομάδες χωρίς αντιπερισπασμούς κάνουν την τελική τους προετοιμασία για τα εναρκτήρια ματς.

Η 24η, το Ισραήλ, λόγω του πολέμου της κυβέρνησής της στη Γάζα, βρίσκεται στο Κατοβίτσε υπό την επίβλεψη ισχυρής αστυνομικής δύναμης και δεν τους επιτρέπεται να πάνε πουθενά πέρα από το γήπεδο για προπόνηση ή για τα παιχνίδια.

Στη πόλη της Πολωνίας έχει δοθεί εντολή να φυλάσσονται από την πολωνική αστυνομία, που είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις ισραηλινές αρχές και την Ιντερπόλ.

Μάλιστα για να μη δώσουν… δικαιώματα, εμφανίστηκαν στη Πολωνία με πολιτικά ρούχα και όχι με αυτά της εμφάνισης της ομάδας τους, ενώ τους έχει δοθεί οδηγία να μην φορούν οτιδήποτε διακριτικό που παραπέμπει στο κράτος του Ισραήλ, με κυριότερο την σημαία, για «λόγους ασφαλείας». 

Διαβάστε επίσης:

Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντρ Μιλέρ 3-1: Πρεμιέρα με νίκη στο US Open

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα ταξιδεύει στη Κύπρο με το μυαλό… στη Ρίγα – Τα φαβορί και οι πιθανότητες διάκρισης για την «γαλανόλευκη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideiosimo-konstantaras
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

prostatis new
ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονες θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία τουπροστάτη

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: 80% μείωση ροών στην Κρήτη – 808 επιστροφές

MichaelKors
LIFESTYLE

Ο Michael Kors αποθεώνει την Ελλάδα – «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω» (photos)

australia accident new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο με 28 μαθητές έχασε την στροφή και ανετράπη – Νεκρό ένα κορίτσι και δεκάδες τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:04
kideiosimo-konstantaras
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

prostatis new
ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονες θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία τουπροστάτη

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: 80% μείωση ροών στην Κρήτη – 808 επιστροφές

1 / 3