27.08.2025 09:41

Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντρ Μιλέρ 3-1: Πρεμιέρα με νίκη στο US Open

27.08.2025 09:41
tsitsipas new

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-1 σετ [4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5)] κόντρα στον Αλεξάντρ Μίλερ και έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στο US Open, όπου και έχει την ευκαιρία να κερδίσει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Χωρίς να υπερασπίζεται βαθμούς από πέρυσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο28) μπορεί να διεκδικήσει μία σημαντική άνοδο στην κατάταξη της ATP και ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά του, “λυγίζοντας” τον Αλεξάντρ Μίλερ μέσα σε δύο ώρες, στον πρώτο γύρο του US Open.

Παρότι έχασε το πρώτο σετ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έβγαλε αμέσως αντίδραση και πήρε με… περίπατο τα δύο επόμενα σετ, ολοκληρώνοντας πολύ εύκολα την ανατροπή. Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, ο Τσιτσιπάς φάνηκε να… χαλαρώνει και χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να ρίξει στον καναβάτσο τον 28χρονο Γάλλο τενίστα, Νο38 στον κόσμο.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από δύο χρόνια για τον Τσιτσιπά στο US Open.

