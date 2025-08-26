Ματς γκραν-γκινιολ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 17χρονο Ρίο Νγκουμοα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης. Είχε μπει λίγο νωρίτερα (90+6΄) στη θέση του Χάκπο!

Η αποβολή του Άντονι Γκόρντον με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση για τους πρωταθλητές που είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Εκιτικέ έγραψε το 0-2 με το τρίτο του γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους «Reds», οι οποίοι δαπανησαν 95εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άινχτραχτ.

Η νίκη έμοιαζε δεδομένη, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτέ. Μείωσαν στο 57΄ με τον Μπρούνο Γκιμαράες και έφτασαν στην ισοφάριση στο 88΄ με τον Δανό Γουϊλιαμ Οσούλα. Όμως, το θρίλερ δεν είχε τελειώσει ακόμα, αφού τον τελευταίο λόγο είχε ένα παιδί του 2008, ο Νγκουμοα που έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

