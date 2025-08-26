search
26.08.2025 00:32

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

26.08.2025 00:32
liverpool-new

Ματς γκραν-γκινιολ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 17χρονο Ρίο Νγκουμοα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης. Είχε μπει λίγο νωρίτερα (90+6΄) στη θέση του Χάκπο! 

Η αποβολή του Άντονι Γκόρντον με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση για τους πρωταθλητές που είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Εκιτικέ έγραψε το 0-2 με το τρίτο του γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους «Reds», οι οποίοι δαπανησαν 95εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άινχτραχτ.

Η νίκη έμοιαζε δεδομένη, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτέ. Μείωσαν στο 57΄ με τον Μπρούνο Γκιμαράες και έφτασαν στην ισοφάριση στο 88΄ με τον Δανό Γουϊλιαμ Οσούλα. Όμως, το θρίλερ δεν είχε τελειώσει ακόμα, αφού τον τελευταίο λόγο είχε ένα παιδί του 2008, ο Νγκουμοα που έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

klelia-new
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

koum-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

