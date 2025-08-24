Παγκόσμιο Εφήβων: Χάλκινο μετάλλιο ο Κακουλάκης στα 1.500μ. ελεύθερο με τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, καθώς ο Βασίλης Κακουλάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο, σήμερα, τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων της Ρουμανίας (Οτοπένι).
Ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8) και κάλυψε την απόσταση σε 15:00.29.
Η επίδοση αυτή αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων. Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025.
Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.
Το πέρασμά του στα 800 μέτρα ήταν 7:58”26, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, βελτιώνοντας το 7:58”90 που είχε κάνει την περασμένη Πέμπτη (21/8) στην ίδια διοργάνωση.
Το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και το χάλκινο ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.
Διαβάστε επίσης:
Φαβορί το ΟΑΚΑ για το Final-4 του 2026 λέει ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena
Ρότζερ Φέντερερ: Στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων αθλητών ο Ελβετός – Η λίστα του Forbes με τους 7 billionnaires
Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.