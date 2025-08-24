Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενα από τα μεγαλύτερα beef στα γήπεδα του τένις ήταν αυτό της Σερένα Γουίλιαμς με την Μαρία Σαράποβα.
Οι δυο τους πέρα από τις μάχες μέσα στα γήπεδα, αντάλλαξαν και βαριές κουβέντες έξω από αυτά κατά καιρούς, μέχρι και σε κουτσομπολίστικο επίπεδο.
Ωστόσο με τα χρόνια οι δυο τους όχι μόνο τα βρήκαν, αλλά έγιναν και φίλες.
Χθες στο Λονδίνο η Μαρία Σαράποβα εντάχθηκε στο Hall of Fame και στήθηκε μια ειδική εκδήλωση γι’ αυτόν τον λόγο. Ποια την προλόγισε; Η Σερένα Γουίλιαμς που μόλις εμφανίστηκε, αποθεώθηκε από τον κόσμο.
«Ξέρω ότι είμαι το τελευταίο πρόσωπο που περιμένατε πολλοί να δείτε εδώ σήμερα. Με την Μαρία είχαμε τις διαφορές μας και στον κόσμο φαινόμασταν μίλια μακριά η μία με την άλλη, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Θέλαμε το ίδιο πράγμα, να είμαστε η καλύτερη στο άθλημά μας. Μου θυμίζει λίγο την αδελφή μου είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε να ήταν κιόλας» είπε μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα θρύλος του τένις.
Από την μεριά της η Σαράποβα ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής που την έβαλαν στο Hall of Fame, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ευχαρίστησε τον πατέρα της (στον οποίο πήγε και έκατσε δίπλα του η Σερένα Γουίλιαμς), ο οποίος βούρκωσε και έκανε και την κόρη του να δακρύσει.
