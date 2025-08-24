search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 12:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 11:48

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)

24.08.2025 11:48
sharapova-serena-williams

Ενα από τα μεγαλύτερα beef στα γήπεδα του τένις ήταν αυτό της Σερένα Γουίλιαμς με την Μαρία Σαράποβα.

Οι δυο τους πέρα από τις μάχες μέσα στα γήπεδα, αντάλλαξαν και βαριές κουβέντες έξω από αυτά κατά καιρούς, μέχρι και σε κουτσομπολίστικο επίπεδο.

Ωστόσο με τα χρόνια οι δυο τους όχι μόνο τα βρήκαν, αλλά έγιναν και φίλες.

Χθες στο Λονδίνο η Μαρία Σαράποβα εντάχθηκε στο Hall of Fame και στήθηκε μια ειδική εκδήλωση γι’ αυτόν τον λόγο. Ποια την προλόγισε; Η Σερένα Γουίλιαμς που μόλις εμφανίστηκε, αποθεώθηκε από τον κόσμο.

«Ξέρω ότι είμαι το τελευταίο πρόσωπο που περιμένατε πολλοί να δείτε εδώ σήμερα. Με την Μαρία είχαμε τις διαφορές μας και στον κόσμο φαινόμασταν μίλια μακριά η μία με την άλλη, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Θέλαμε το ίδιο πράγμα, να είμαστε η καλύτερη στο άθλημά μας. Μου θυμίζει λίγο την αδελφή μου είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε να ήταν κιόλας» είπε μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα θρύλος του τένις.

Από την μεριά της η Σαράποβα ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής που την έβαλαν στο Hall of Fame, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ευχαρίστησε τον πατέρα της (στον οποίο πήγε και έκατσε δίπλα του η Σερένα Γουίλιαμς), ο οποίος βούρκωσε και έκανε και την κόρη του να δακρύσει.

Διαβάστε επίσης:

Εκπαιδεύοντας την UEFA με τη «Μία μπάλα για όλους»

Super League: Ώρα πρεμιέρας για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2: «Αέρας» από το Αγρίνιο οι Περιστεριώτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

porto koufo sithonia halkidiki (1)
TRAVEL

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός σε πισίνα νεαρός τουρίστας

vasilias karolos d – day – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας

famellos-vouli-vouleftes-syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο αίτημα Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 12:52
tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

porto koufo sithonia halkidiki (1)
TRAVEL

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός σε πισίνα νεαρός τουρίστας

1 / 3