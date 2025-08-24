search
24.08.2025 11:40

Εκπαιδεύοντας την UEFA με τη «Μία μπάλα για όλους»

UEFA-Interdivisional-Tournament

Γκολ στη συμπερίληψη έβαλαν όλα τα στελέχη της UEFA, χάρη στην παγκόσμια καμπάνια που ξεκίνησε από την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα της UEFA για το παιδί προσκάλεσε τη συμπεριληπτική εκπαιδευτική αποστολή της A ball for all για να εκπαιδεύσει στα γραφεία της UEFA όλους τους εργαζομένους.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης από τα στελέχη της UEFA με στόχο τη συμπερίληψη σε όλες τις δράσεις της. Η ημερίδα ξεκίνησε με 2 ομιλίες στο κεντρικό Αμφιθέατρο της UEFA όπου διοργανώνονται επίσης οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της UEFA.

H 12χρονη Λουκία Κασαμάκη ως πρέσβειρα της A ball for all, εξιστόρησε την προσωπική της εξέλιξη με τη στήριξη της καμπάνιας. Ο υπεύθυνος της καμπάνιας Ηλίας Μάστορας παρουσίασε την παγκόσμια δωρεάν διανομή σε 215 χώρες και περιοχές αλλά και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε όλα τα μεγάλα αθλητικά και ποδοσφαιρικά γεγονότα 2021-24 ως ο μοναδικός φορέας που ήταν επίσημα προσκαλεσμένος. Στον κύκλο των ερωτήσεων από το κοινό, έκλεψε τις καρδιές η ολικά τυφλή ποδοσφαιρίστρια καθώς απαντούσε με άνεση στα Ιταλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Η εκπαίδευση συνεχίστηκε βιωματικά στις ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις με τη χρήση της ειδικής μπάλας σε συμπεριληπτικές ασκήσεις ενώ ακολουθούσε ανατροφοδότηση από την Λουκία και τον Ηλία για τη συνειδητοποίηση των αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας. Η διαδραστική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε σε ένα μεγάλο κύκλο με τα λόγια της Λουκίας.

Ιδιαίτερη τιμή μας επιφύλαξε ο Γενικός Γραμματέας της UEFA κ. Θεοδωρίδης που μας υποδέχτηκε στο γραφείο του παρουσία της Γενικής Γραμματέας του UEFA Foundation for Children κ. Nkoue. Συζητήσαμε για τις μελλοντικές δράσεις, για την ανάπτυξη εθνικού σχεδίου με τη στήριξη της ΕΠΟ και ανακοινώσαμε ότι το 2026 θα είναι η κορυφαία χρονιά για την καμπάνια καθώς εγκρίθηκε από το Erasmus+ Sport, η δράση 1.000 παιδιών με και χωρίς οπτική αναπηρία με τη συμμετοχή 30 χωρών.

O Ηλίας Μάστορας θα ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στη Ρουάντα για τη δωρεάν διανομή 200 ειδικών μπαλών και επιτόπια εκπαίδευση με την υποστήριξη του UEFA Foundation for Children σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη UNICEF.

