Super League: Ώρα πρεμιέρας για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Με δυο παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη, μια μέρα μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη και Ατρόμητου που άνοιξαν την αυλαία.

Στην Νέα Φιλαδέλφεια, όλα δείχνουν ότι ο τεχνικός της ΑΕΚ θα δώσει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Πανσερραϊκό σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ έως τώρα, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μάνταλου στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, στο αυριανό ματς αναμένεται να αγωνιστούν παίκτες όπως ο Οντουμπάτζο, ο Βίντα, ο Πενράις, ο Ελίασον και ο Πιερό. Δύσκολα θα προλάβει, από τη μεριά του, ο Γκατσίνοβιτς που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βέλγιο,

Στον αντίποδα, ο Μπάτσι δεν θα μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, με τον Πανσερραϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ, αλλά να έχει τη στήριξη των οπαδών του, από τη στιγμή που η ομάδα ζήτησε εισιτήρια.

Στην Τούμπα, μόνο ο Σόλα Σορετίρε θα απουσιάσει για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα στην κυριακάτικη πρεμιέρα της φετινής Super League. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, παρά το γεγονός πως ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός αποστολής του ματς με τη Ριέκα στην Κροατία, προτιμήθηκε από τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μείνει εκτός αποστολής.

Αντίθετα, οι Δημήτρης Πέλκας και Τάισον, οι οποίοι ξεπέρασαν κι αυτοί τα προβλήματα τραυματισμών που τους στέρησαν τη συμμετοχή στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή για το ματς με τους Θεσσαλούς.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό (24/8, 21:00) εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το συγκεκριμένο ματς.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπακαγιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ – Αναβλήθηκε

Σάββατο 23 Αυγούστου:

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0

Άρης-Βόλος 2-0

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου:

20:15 ΑΕΚ-Πανσερραϊκός

21:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Δευτέρα 25 Αυγούστου:

19:30 Λεβαδειακός-Κηφισιά

Διαβάστε επίσης:

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2: «Αέρας» από το Αγρίνιο οι Περιστεριώτες

Άρης-Βόλος 2-0: «Καθάρισαν» οι στόπερ για τους «κιτρινόμαυρους»

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με την ψυχή στο στόμα η νίκη για τους πρωταθλητές – Δυο γκολ στις καθυστερήσεις