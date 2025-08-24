search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 09:08
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 07:17

Super League: Ώρα πρεμιέρας για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

24.08.2025 07:17
super-league-new

Με δυο παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη, μια μέρα μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη και Ατρόμητου που άνοιξαν την αυλαία.

Στην Νέα Φιλαδέλφεια, όλα δείχνουν ότι ο τεχνικός της ΑΕΚ θα δώσει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Πανσερραϊκό σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ έως τώρα, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μάνταλου στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, στο αυριανό ματς αναμένεται να αγωνιστούν παίκτες όπως ο Οντουμπάτζο, ο Βίντα, ο Πενράις, ο Ελίασον και ο Πιερό. Δύσκολα θα προλάβει, από τη μεριά του, ο Γκατσίνοβιτς που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βέλγιο,

Στον αντίποδα, ο Μπάτσι δεν θα μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, με τον Πανσερραϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ, αλλά να έχει τη στήριξη των οπαδών του, από τη στιγμή που η ομάδα ζήτησε εισιτήρια.

Στην Τούμπα, μόνο ο Σόλα Σορετίρε θα απουσιάσει για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα στην κυριακάτικη πρεμιέρα της φετινής Super League. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, παρά το γεγονός πως ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός αποστολής του ματς με τη Ριέκα στην Κροατία, προτιμήθηκε από τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μείνει εκτός αποστολής.

Αντίθετα, οι Δημήτρης Πέλκας και Τάισον, οι οποίοι ξεπέρασαν κι αυτοί τα προβλήματα τραυματισμών που τους στέρησαν τη συμμετοχή στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή για το ματς με τους Θεσσαλούς.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό (24/8, 21:00) εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το συγκεκριμένο ματς.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπακαγιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ – Αναβλήθηκε

Σάββατο 23 Αυγούστου:

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0

Άρης-Βόλος 2-0

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου:

20:15 ΑΕΚ-Πανσερραϊκός

21:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Δευτέρα 25 Αυγούστου:

19:30 Λεβαδειακός-Κηφισιά

Διαβάστε επίσης:

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2: «Αέρας» από το Αγρίνιο οι Περιστεριώτες

Άρης-Βόλος 2-0: «Καθάρισαν» οι στόπερ για τους «κιτρινόμαυρους»

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με την ψυχή στο στόμα η νίκη για τους πρωταθλητές – Δυο γκολ στις καθυστερήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
goudi-tafos-zoon
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Κλείνει προσωρινά το Άλσος Χωροφυλακής – Έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς

parios-oikogeneiaki-photografia
LIFESTYLE

Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

mitsotakis_DETH_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

paidia-gaza-katsaroles
ΚΟΣΜΟΣ

Αργός θάνατος στη Γάζα: Ο λιμός απειλεί 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών – Φόβοι για δραματική αύξηση νεκρών

Atacms
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για να πλήττονται στόχοι στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 09:04
goudi-tafos-zoon
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Κλείνει προσωρινά το Άλσος Χωροφυλακής – Έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς

parios-oikogeneiaki-photografia
LIFESTYLE

Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

mitsotakis_DETH_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

1 / 3