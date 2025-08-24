Ρότζερ Φέντερερ: Στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων αθλητών ο Ελβετός – Η λίστα του Forbes με τους 7 billionnaires

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι και επίσημα πλέον μέλος του κλειστού κλαμπ των δισεκατομμυριούχων αθλητών. Η εκτιμώμενη περιουσία του θρυλικού Ελβετού τενίστα ξεπερνά το 1,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε το 2022, το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους αθλητές -όχι μόνο στο τένις- με 20 τίτλους Γκραν Σλαμ στη συλλογή του και παραμένοντας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες, επέτρεψε στον 44χρονο να είναι ο υψηλότερα αμειβόμενος τενίστας στον κόσμο χάρη στο τεράστιο εμπορικό του εκτόπισμα.

Σημειώνεται ότι ο Φέντερερ είναι τρίτος της λίστας ανάμεσα στους τενίστες που έβγαλαν τα περισσότερα χρήματα από την ενασχόλησή τους με το άθλημα, μέσω αμοιβών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Πρώτος είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 189 εκατομμύρια δολάρια, δεύτερος ο Ράφαελ Ναδάλ με 135 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Ελβετός έβγαλε 131 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία του Φέντερερ

Η σημαντικότερη κίνηση της καριέρας του εκτός γηπέδων ήταν η επένδυσή του στη ελβετική εταιρεία αθλητικών ειδών On, στην οποία απέκτησε ποσοστό περίπου 3% το 2019. Mετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021, η αξία της αποτιμάται στα 15 δισ. δολάρια.

Η συμμετοχή του Φέντερερ ξεπερνά τα 375 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η συμβολή του στον σχεδιασμό τένις παπουτσιών και lifestyle ένδυση συνέβαλε καθοριστικά στη σημαντική ανάπτυξή της.

Ο Φέντερερ συνεργάζεται με κορυφαία brands όπως Rolex, Mercedes-Benz, Moët & Chandon, NetJets και UBS. Το συμβόλαιο των 300 εκατ. δολαρίων με την Uniqlo τον καθιέρωσε ως το απόλυτο πρόσωπο κομψότητας και αξιοπιστίας στο παγκόσμιο τένις.

Οι επενδύσεις του περιλαμβάνουν, επίσης, τη NotCo (φυτικά τρόφιμα) και τη διοργάνωση Laver Cup. Αυτές οι κινήσεις αποδεικνύουν ότι το επιχειρηματικό του δαιμόνιο παραμένει ισχυρό.

Παράλληλα, ο Φέντερερ είναι μια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού. Διαθέτει 43,5 εκατομμύρια ακολούθους στα social media και διατηρεί υψηλό engagement, ξεπερνώντας πολλούς ενεργούς πρωταθλητές.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συγκέντρωσε πάνω από 1 δισ. δολάρια από χορηγίες και εμφανίσεις. Περισσότερα από κάθε άλλον τενίστα στην ιστορία.

H λίστα του Forbes στην οποία μπήκε ο Φέντερερ

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι μόλις ο έβδομος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια εν ενεργεία. Συγκαταλέγεται δίπλα σε θρύλους όπως οι:

Μάικλ Τζόρνταν

Τάιγκερ Γουντς

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Λιονέλ Μέσι

Κριστιάνο Ρονάλντο

Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Ο πρώτος που κατάφερε κάτι ανάλογο από τον χώρο του αθλητισμού, ήταν ένας άλλος τενίστας, ο Ιόν Τσιριάκ, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο στο διπλό ανδρών του Γαλλικού Όπεν το 1970 και έπαιξε επίσης χόκεϊ για την πατρίδα του, τη Ρουμανία, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964.

Ο Τσιριάκ, ο οποίος άρχισε να επενδύει μετά την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου, μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων το 2007 και έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με συμφέροντα σε ακίνητα, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ακολούθησε το 2014 ο Μάικλ Τζόρνταν -μέλος του μπασκετικού Hall of Fame- με περιουσία που τώρα εκτιμάται στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, και αργότερα ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια μπήκε εκεί και ο πρώην έκτος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Τζούνιορ Μπρίτζμαν, ο οποίος είχε περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν πέθανε τον Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης:

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)

Εκπαιδεύοντας την UEFA με τη «Μία μπάλα για όλους»

Super League: Ώρα πρεμιέρας για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής