ΑΘΛΗΤΙΚΑ

24.08.2025 20:48

Φαβορί το ΟΑΚΑ για το Final-4 του 2026 λέει ο Γενικός Διευθυντής της  Belgrade Arena

24.08.2025 20:48
OAKA-NEW

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν πρόκειται για ωμή, ειλικρινής παραδοχή ότι πράγματι το ΟΑΚΑ είναι το απόλυτο φαβορί αν όχι η σίγουρη επιλογή της Ευρωλίγκας για το φάιναλ φορ του 2026 ή για μία απονενοημένη προσπάθεια να κερδίσει το Βελιγράδι τη διοργάνωση, που τόσο τη θέλει αυτά τα χρόνια.

Αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της «Belgrade Arena» Γκόραν Γκρμπόβιτς, ότι «η Euroleague είπε να πραγματοποιηθεί το Final-4 στο ΟΑΚΑ» προκαλούν ήδη μεγάλη εντύπωση.

Ο Γκρμπόβιτς μάλιστα κατηγόρησε τη Euroleague για την επιλογή της αυτή, αλλά και για τη διαδικασία που ακολούθησε, αναφέροντας πως η διοίκηση της λίγκας έχει δώσει προβάδισμα στο ΟΑΚΑ.

«Τώρα έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Εuroleague, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εuroleague. Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν» είπε μεταξύ άλλων ο Γκόραν Γκρμπόβιτς.

Στη συνέχεια μίλησε για… «Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και να το πάρει η Αθήνα».

Σε μία έκρηξη ακατάληπτης οργής, επιτέθηκε στην ευρωλίγκα, λέγοντας ότι αγνοεί τις κακές σχέσεις που έχει όλα αυτά τα χρόνια η διοίκησή της με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Να σημειωθεί ότι σύμμαχος του Γκρμπόβιτς είναι η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της υποψηφιότητας του Βελιγραδίου και εναντίον της ελληνικής προσπάθειας να γίνει το φάιναλ φορ του 2026 στην Αθήνα και το εντυπωσιακό – ίσως το εντυπωσιακότερο σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ – κλειστό του ΟΑΚΑ.

Με τη λογική του Σέρβου παράγοντα, υπάρχουν και στην Ελλάδα… «προδότες»!

