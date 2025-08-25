US Open: Χάος στο παιχνίδι του Μεντβέντεφ με τον Μπονζί – Ξέσπασε κατά του διαιτητή ο Ρώσος, τον γιούχαραν για 5 λεπτά (video)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για άλλη μία φορά δεν κρατήθηκε σε αγώνα τένις. Αυτή τη φορά στον πρώτο γύρο του US Open όπου βγήκε εκτός ελέγχου στο παιχνίδι με τον Γάλλο Μπονζί, καθώς τα έβαλε με τον διαιτητή και στη συνέχεια με το κοινό.

Ο διαιτητής του αγώνα έδωσε επανάληψη σε 1ο σερβίς του Γάλλου γιατί την ώρα που σέρβιρε (άστοχα) ένας φωτογράφος είχε σηκωθεί από τη θέση του και του απέσπασε την προσοχή.

Αυτή η απόφαση δεν άρεσε στον Μεντβέντεφ που πήγε τρέχοντας στον διαιτητή. «Είσαι άνδρας; Είσαι; Γιατί τρέμεις; Τι σου συμβαίνει;» του είπε, ενώ γύρισε προς τη κάμερα και σχολίασε για τον διαιτητή: «Παιδιά θέλει να φύγει. Πληρώνεται ανά ματς όμως, όχι ανά ώρα».

Ο διαιτητής χαμογελούσε, ενώ το κοινό άρχισε να τον γιουχάρει και τότε ο ίδιος άρχισε να τους κάνει νόημα να… συνεχίσουν. Το γιουχάισμα έγινε πιο δυνατό και για πέντε λεπτά ο αγώνας είχε σταματήσει.

Το σκηνικό αυτό έγινε μάλιστα σε match point του Γάλλου στο τρίτο σετ, με τον Ρώσο μετά από όλη αυτή τη φασαρία που δημιούργησε, όχι μόνο να το σβήνει, αλλά να κερδίζει και το σετ και στη συνέχεια να ισοφαρίζει σε 2-2.

Στο τέλος ο Μεντβέντεφ έχασε το 5ο σετ ωστόσο και αποκλείστηκε και μάλιστα είναι η πρώτη φορά στη καριέρα του που χάνει στον πρώτο γύρο τρεις συνεχόμενες φορές σε grand slam.

Στο τέλος έκατσε και στον πάγκο του και ξέσπασε στην ρακέτα του, χτυπώντας την με μανία.

Δείτε το επεισόδιο:

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο Εφήβων: Χάλκινο μετάλλιο ο Κακουλάκης στα 1.500μ. ελεύθερο με τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ

Φαβορί το ΟΑΚΑ για το Final-4 του 2026 λέει ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena

Ρότζερ Φέντερερ: Στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων αθλητών ο Ελβετός – Η λίστα του Forbes με τους 7 billionnaires