Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

Η μικτή εικόνα (κάποιες καλές νίκες, αλλά και ήττες από φαβορί) που έδειξε η εθνική ομάδα μπάσκετ στα φιλικά ματς των προηγούμενων ημερών, διατηρεί την αισιοδοξία ενόψει του ευρωμπάσκετ, που ξεκινάει μεθαύριο, αλλά αναδεικνύει και τις χτυπητές αδυναμίες, που δυσκολεύουν τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Ειδικά η ήττα από τη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής, φάνηκε να αποκαλύπτει τα δομικά προβλήματα του συγκροτήματος του Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια η τρικολόρ είναι από τα τρία φαβορί για την κατάκτηση του ευρωμπάσκετ, αλλά ήταν σαφές ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, που δύσκολα θα καλυφθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Κι αυτό παρότι η Γαλλία έχει μεγάλες απουσίες (Γουαμπενιάμα, Γκομπέρ, Λεσόρ, Φουρνιέ, Πουαριέ κ.α), κάτι που κάνει ακόμα πιο εκκωφαντική την οπισθοχώρηση της Ελλάδας στην παραγωγή ταλέντων.

Στα φιλικά έγινε σαφές ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα στηριχθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το ταλέντο και η υψηλή απόδοσή του δεν αμφισβητούνται από κανέναν, αλλά έχει σημασία εάν υπάρχει κάποιο όριο στο χρόνο συμμετοχής, λόγω κάποιας συμφωνίας που επέβαλαν οι Μπακς. Εάν δεν υπάρχει όριο, τότε ο Γιάννης μπορεί να συμβάλει στα μέγιστα, αλλά στην περίπτωση που οι Μπακς ζήτησαν «λελογισμένη» συμμετοχή για την αποφυγή κόπωσης και τραυματισμών, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ουσιαστικά η εθνική δεν έχει κανένα άλλο σταθερό στήριξη και εκφραστή στο γήπεδο, αν εξαιρέσει κανείς τον Σλούκα σε καλή κατάσταση και ίσως τον Παπανικολάου, με το φιλότιμο που παίζει πάντα. Οι δύο αυτές προσωπικότητες είναι δυνατόν να σηκώσουν μεγάλο βάρος, αλλά δεν αρκούν.

Συμπαραστάτης τους μπορεί να αποδειχθεί ο Μήτογλου, με το πληθωρικό ταλέντο και την εμπειρία πλέον, αλλά από κει και μετά ξεκινάνε οι… ευχές και οι… προσευχές για να κάνουν το βήμα παραπάνω κάποια ταλαντούχα παιδιά: Ο Ντόρσει, ο Τολιόπουλος…

Οι απουσίες πολλές και χτυπητές.

Πιο σημαντική ίσως αποδεικνύεται, πέραν εκείνης του Γιώργου Παπαγιάννη, που απογυμνώνει τη ρακέτα, αυτή του Νικ Καλάθη. Και αμέσως μετά του Ρογκαβόπουλου.

Ο έμπειρος γκαρντ αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίος, καθώς μετά τον Σλούκα, η ομάδα δεν έχει εναλλακτική υψηλού επιπέδου. Έστω κι αν ο Καλάθης ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, η παρουσία του θα ήταν καταλυτική στη δημιουργία κυρίως, καθώς χρειάζονται πολλοί τρόποι για να τροφοδοτηθεί σωστά ο Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα εμφανίζει όμως πρόβλημα και στη θέση «3». Ο Παπανικολάου αποτελεί μία σταθερά, αλλά και στην περίπτωσή του η ηλικία δεν βοηθά. Η δεύτερη επιλογή της ομάδας θα είναι συνήθως ο Λαρεντζάκης, αλλά αυτό αφαιρεί όγκο και ύψος. Γι’ αυτό, τόσο η απόσυρση του Παπαπέτρου από το μπάσκετ για λόγους υγείας, όσο και η αποχή του Ρογκαβόπουλου, εξαιτίας της συμπεριφοράς της Ομοσπονδίας, αποδυναμώνει το συγκρότημα στη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα χωρίς τον Ρογκβόπουλο η ομάδα χάνει και στη δυνατότητα επιθέσεων από το τρίποντο, κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι αχίλλειος πτέρνα της.

Όσο για την απουσία του Παπαγιάννη, δεν υπάρχει κανένα άλλο συμπέρασμα, πέρα από το ότι πρόκειται για αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Ο χειρισμός που έκανε πέρσι ο Βασίλης Σπανούλης στην Μονακό με τους σέντερ και η συμπεριφορά του απέναντι στον Παπαγιάννη, διέρρηξε τις σχέσεις τους και ο 28χρονος άσος επέλεξε να μην πάει στην εθνική.

Στην πραγματικότητα, ο σούπερ σταρ Γιάννης και η προσωπικότητα τριών, τεσσάρων παικτών είναι το όλο της ομάδας για να πετυχει μια σημαντική διάκριση, ακομα και την τετράδα, αν βοηθήσουν οι διασταυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση ομως, υπο αυτές τις συνθήκες, η ομάδα με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα είναι άξια συγχαρητηρίων και μόνο για την προσπάθεια που θα καταβάλει έναντι πολύ ποιοτικότερων και «γεμάτων» αντιπάλων.

Ομάδες όπως η Σερβία, η Γερμανία, η Γαλλία, ακομα και η Σλοβενία ή η Τουρκία, δύσκολα θα χτυπηθούν, ενώ καραδοκούν συγκροτήματα όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Λιθουανία και άλλα.

Με δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκουνμπο είναι ήδη 31 ετών και οι Σλούκας, Παπανικολάου, Καλαθης οδεύουν στο τέλος της καριέρας τους, η απουσία νέων σειρών και ταλέντων καθιστά το μέλλον της εθνικής ομάδας εντελώς δυσοίωνο.

Με την ομοσπονδία να μην έχει καμία στρατηγική στην αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά μόνον ατυχείς ιδέες όπως η χορήγηση διαβατηρίου σε μέτριες περιπτώσεις παικτών.

