Eurobasket 2025: Η Ελλάδα ταξιδεύει στη Κύπρο με το μυαλό… στη Ρίγα – Τα φαβορί και οι πιθανότητες διάκρισης για την «γαλανόλευκη»

Το Eurobasket 2025 ξεκινά αύριο, Τετάρτη, με 4 χώρες (Κύπρος, Λετονία, Φινλανδία και Πολωνία) να φιλοξενούν τους 4 ομίλους και τις 24 συνολικά ομάδες, με τα νοκ άουτ και την τελική φάση να φιλοξενούνται στη Ρίγα.

Η Εθνική Ελλάδας συμμετέχει στον τρίτο όμιλο του Eurobasket που διεξάγεται στη Λεμεσό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αναχωρεί σήμερα, φιλοδοξώντας να είναι στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση του ομίλου.

Θεωρητικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον μία εκ των Ισπανία και Ιταλία, με την πρώτη να είναι αρκετά αποδυναμωμένη φέτος και την δεύτερη να μην τρομάζει, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο φιλικό.

Αυτονόητο πως θα πρέπει να κερδίσει την Κύπρο, την Βοσνία και την επικίνδυνη Γεωργία.

Αν και υπάρχουν φιλοδοξίες ακόμη και για μετάλλιο, είναι γεγονός πως η εθνική ομάδα έχει αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις και για να πετύχει το μίνιμουμ (8αδα) είναι απαραίτητο να είναι στην πρώτη δυάδα του ομίλου για να αποφύγει στους «16» τη Γαλλία και την Σλοβενία. Μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα… Αν βγει πρώτη στον όμιλο και περάσει το πρώτο νοκ άουτ, θα πέσει πιθανότατα πάνω σε μία εκ των Λιθουανία ή Τουρκία (αν δε γίνουν εκπλήξεις στη πρώτη φάση), ενώ αν βγει δεύτερη στον όμιλο λογικά θα πέσει πάνω στην Γερμανία στα προημιτελικά.

Τα φαβορί

Αν υπάρχει μια ομάδα που θα πόνταρε κάποιος να κερδίσει το τρόπαιο, αυτή είναι η Σερβία. Κατεβαίνει πανίσχυρη, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ηγείται των Σέρβων που στα φιλικά έδειξαν πανέτοιμοι να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.Έπαιξαν 7 φιλικά παιχνίδια και τα κέρδισαν σχεδόν όλα με άνεση, ενώ και η Γαλλία σε 5 φιλικά ήταν αήττητη.

Εκτός του Γιόκιτς, στο ρόστερ υπάρχουν οι Γιόβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Μίτσιτς, Μιλουτίνοφ, Γκούντουριτς και Πετρούσεφ μεταξύ άλλων.

Η Γαλλία και η Γερμανία φαντάζουν ως τις δύο ομάδες που μπορούν να κοντράρουν τη Σερβία και να κερδίσουν τον τίτλο, ενώ σε τρίτη μοίρα ακολουθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Λιθουανία και η Τουρκία, με την τελευταία να μπορεί να μπει σφήνα στα μετάλλια με το ρόστερ που διαθέτει (Λάρκιν, Σενγκούν, Οσμαν, Κορκμάζ, Γιουρτσέβεν μεταξύ άλλων).

Στις εκπλήξεις ίσως μπορεί να υπολογιστεί και η Φινλανδία του Λάουρι Μαρκάνεν που εντυπωσίασε στα φιλικά με 4 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Ο πρώτος όμιλος διασταυρώνει στους «16» με τον δεύτερο (Α1-Β4, Α2-Β3, Α3-Β2, Α4-Β1) και ο δικός μας με τον 4ο (Γ1-Δ4, Γ2-Δ3, Γ3-Δ2, Γ4-Δ1).

Ο τελικός θα διεξαχθεί στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το ρόστερ της Ελλάδας για το EuroBasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Οι ομιλοι

Α’ Ομιλος: Σερβία, Τουρκία, Πορτογαλία, Λετονία, Τσεχία, Εσθονία

Β’ Ομιλος: Γερμανία, Φινλανδία, Μ. Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο

Γ’ Ομιλος: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Γεωργία, Βοσνία

Δ’ Ομιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισραήλ

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των ομίλων και το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

