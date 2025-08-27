search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 10:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 10:13

Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

27.08.2025 10:13
serbia-basket

Πρεμιέρα σήμερα στο Eurobasket με το εναρκτήριο τζάμπολ να γίνεται στον όμιλο της Φινλανδίας.

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας.

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Λετονίας με την φιλόδοξη Τουρκία, ενώ πρεμιέρα κάνει και το φαβορί της διοργάνωσης, η Σερβία, κόντρα στη Λετονία.

Οι αγώνες στα 4 γήπεδα της φάσης των ομίλων θα είναι με γεμάτα γήπεδα, καθώς ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει για όλες τις αναμετρήσεις. Κάτι που βέβαια δεν ήταν και δύσκολο να γίνει καθώς το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα γήπεδο, είναι αυτό στο Τάμπερε που χωράει 13.500 θεατές.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και τα κανάλια μετάδοσης:

  • 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
  • 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
  • 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
  • 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
  • 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
  • 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Προπονήθηκε η εθνική στη Λεμεσό

Χθες εν τω μεταξύ η Εθνική ομάδα έφτασε στη Κύπρο και έκανε την πρώτη της προπόνηση εν όψει της αυριανής πρεμιέρας με την Ιταλία. 

Μέχρι χθες το απόγευμα υπήρχαν διαθέσιμα ελάχιστα εισιτήρια για την αυριανή πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και λίγο περισσότερα για το κυριακάτικο ματς με τη Γεωργία. Τα εισιτήρια για τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν ήδη εξαντληθεί. Σύμφωνα με ανταποκριτές, η Βοσνία θα έχει πολύ δυνατή κερκίδα καθώς έχουν φτάσει στη Λεμεσό 1.500 φίλαθλοι.

Διαβάστε επίσης:

Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντρ Μιλέρ 3-1: Πρεμιέρα με νίκη στο US Open

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα ταξιδεύει στη Κύπρο με το μυαλό… στη Ρίγα – Τα φαβορί και οι πιθανότητες διάκρισης για την «γαλανόλευκη»

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάγωσε η Κουμουνδούρου από την Interview

Γνωστός γυναικολόγος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση- Τι απαντάει ο ίδιος - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης ανιψιάς του

fivos_vandi_ndp
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φοίβος: Αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε την «Τύχη» που τραγούδησε η Δέσποινα Βανδή

ethniki-basket-israel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

mangione
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική έρευνα: Όταν οι εργαζόμενοι είναι εξουθενωμένοι, γίνονται επικίνδυνοι και δικαιολογούν την ακραία βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 10:33
SYRIZA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάγωσε η Κουμουνδούρου από την Interview

Γνωστός γυναικολόγος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση- Τι απαντάει ο ίδιος - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης ανιψιάς του

fivos_vandi_ndp
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φοίβος: Αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε την «Τύχη» που τραγούδησε η Δέσποινα Βανδή

1 / 3