Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Πρεμιέρα σήμερα στο Eurobasket με το εναρκτήριο τζάμπολ να γίνεται στον όμιλο της Φινλανδίας.

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας.

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Λετονίας με την φιλόδοξη Τουρκία, ενώ πρεμιέρα κάνει και το φαβορί της διοργάνωσης, η Σερβία, κόντρα στη Λετονία.

Οι αγώνες στα 4 γήπεδα της φάσης των ομίλων θα είναι με γεμάτα γήπεδα, καθώς ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει για όλες τις αναμετρήσεις. Κάτι που βέβαια δεν ήταν και δύσκολο να γίνει καθώς το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα γήπεδο, είναι αυτό στο Τάμπερε που χωράει 13.500 θεατές.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και τα κανάλια μετάδοσης:

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Προπονήθηκε η εθνική στη Λεμεσό

Χθες εν τω μεταξύ η Εθνική ομάδα έφτασε στη Κύπρο και έκανε την πρώτη της προπόνηση εν όψει της αυριανής πρεμιέρας με την Ιταλία.

Μέχρι χθες το απόγευμα υπήρχαν διαθέσιμα ελάχιστα εισιτήρια για την αυριανή πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και λίγο περισσότερα για το κυριακάτικο ματς με τη Γεωργία. Τα εισιτήρια για τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν ήδη εξαντληθεί. Σύμφωνα με ανταποκριτές, η Βοσνία θα έχει πολύ δυνατή κερκίδα καθώς έχουν φτάσει στη Λεμεσό 1.500 φίλαθλοι.

