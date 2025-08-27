search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 18:58

EuroBasket 2025: Με την «υπογραφή» των NBAers Βάγκνερ και Σρέντερ, η «κατοστάρα» (106-76) της Γερμανίας επί του Μαυροβουνίου (videos)

27.08.2025 18:58
germany_eurobasket_2708_1460-820_new

Με μία εμφατική νίκη και… κατοστάρα, 106-76, επί του Μαυροβουνίου ξεκίνησε στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Γερμανία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο Τάμπερε της Φινλανδίας. 

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2023 και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022, είδε δύο ΝΒΑers, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στο ξεκίνημα με το… δεξί των «πάντσερ». Ο Βάγκνερ σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Σρέντερ που μοίρασε και 4 ασίστ. Ο Αντρέας Ομπστ πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ο Μαοντό Λο. 

Η Γερμανία πάτησε… γκάζι στην 3η περίοδο, όταν σημείωσε επιμέρους σκορ 33-12 για να μετατρέψει το «εύθραυστο» 43-46 του ημιχρόνου σε 55-79 στο 30ό λεπτό. Από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα για τους Γερμανούς, που είχαν όρθιο στον πάγκο τον συνεργάτη του Άλεξ Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Ισπανός τεχνικός της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον 26χρονο φόργουορντ της Γερμανίας να μην επιστρέφει.

Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, η Γερμανία στερείται των υπηρεσιών των Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ.

Το Μαυροβούνιο βρήκε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον σέντερ τον Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς και 18 πόντους από τον Κάιλ Όλμαν

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (2), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1), Βάγκνερ 22, Τάις 6, Σρούντερ 21 (2), Χόλατς 2, Τίμαν 9 (1), Κράτσερ, Ομπστ 18 (5).

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket: Η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε πρεμιέρα με την Ιταλία – Το… buzzer beater του Αλβέρτη (video)

Πάφος FC: Το γκολ «ποίημα» που την έστειλε στ’ αστέρια και οι Ρώσοι ιδιοκτήτες που σε μια δεκαετία την έφεραν στην ελίτ της Ευρώπης

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

nord stream 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:16
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

1 / 3