Eurobasket: Η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε πρεμιέρα με την Ιταλία – Το… buzzer beater του Αλβέρτη (video)

Ελλάδα και Ιταλία έχουν συναντηθεί 13 φορές σε Eurobasket, αλλά η τελευταία φορά που έπαιξαν σε πρεμιέρα ήταν το 2001. Τότε η ανάμνηση ήταν… γλυκιά για την εθνική ομάδα μας και ελπίζει να είναι ανάλογη και η αυριανή (28/8).

Τότε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε κερδίσει με 83-82, χάρη σε ένα buzzer beater του Αλβέρτη από το τρίποντο.

Ο Γκρέγκορ Φούτσκα στο 80-80 εκτέλεσε εύστοχα δύο βολές με 5 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο. Η Εθνική μας έκανε γρήγορη επίθεση. Η μπάλα από τον Παπαλουκά έφτασε στον Αλβέρτη, ο οποίος πήρε το ρίσκο και ενώ θα μπορούσε να σουτάρει από το δίποντο και να στείλει το ματς στη παράταση, βγήκε έξω από την γραμμή του τριπόντου και σε νεκρό χρόνο ευστόχησε, για να δώσει τη νίκη στην Ελλάδα με 83-82.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη στη διοργάνωση βέβαια. Οι δύο ομάδες σε τριπλή ισοβαθμία με τη Ρωσία, έχασαν την πρωτιά στον όμιλο και έπαιξαν επιπλέον νοκ άουτ ματς για να περάσουν στα προημιτελικά. Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Γερμανία και η Ιταλία από την Κροατία.

Η Εθνική μας στο ρόστερ της εκτός του Αλβέρτη, είχε τους: Καλαϊτζή, Χατζηβρέττα, Παπαλουκά, Παπανικολάου Δ., Σιγάλα, Φώτση, Ντικούδη, Κακιούζη, Παπαδόπουλο, Ρεντζιά και Γιαννούλη.

Η Ιταλία πέραν του Φούτσκα, είχε παίκτες όπως οι Μενεγκίν, Μπαζίλε, Μαρκονάτο, Πετσίλε, Ντε Πολ και Ραντούλοβιτς.

