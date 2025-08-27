Πάφος FC: Το γκολ «ποίημα» που την έστειλε στ’ αστέρια και οι Ρώσοι ιδιοκτήτες που σε μια δεκαετία την έφεραν στην ελίτ της Ευρώπης

Αν μπορούμε να μιλήσουμε φέτος για ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα», αυτό θα αφορά αποκλειστικά την Πάφος FC.

Μια ομάδα με 10 χρόνια ιστορία από την μαρτυρική Κύπρο, την οποία από το τίποτα, δύο Ρώσοι επιχειρηματίες, οι Σεργκέι Λομάκιν και Ρομάν Ντουμπόφ, την έφεραν στην League Phase του Champions League όπου αύριο, Πέμπτη, θα μάθουν τους 7 αντιπάλους της στην επόμενη φάση, στην κορυφαία στιγμή της -πολύ- σύντομης ιστορίας της.

Μια κορυφαία στιγμή που ήρθε χάρη σε μια γκολάρα του Ζάζα στο 89’ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο έστειλαν στο… Europa.

Πώς ιδρύθηκε η Πάφος FC

Το 2014 η ΑΕ Πάφος διαλύθηκε και συγχωνεύτηκε με την ΑΕΚ Κούκλια για να δημιουργηθεί αυτό το νέο κλαμπ το οποίο έχει από το 2017 επικεφαλής τους Λομάκιν και Ντουμπόφ.

Ο Λομάκιν, δισεκατομμυριούχος (1,2 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes) με αλυσίδα σούπερ μάρκετ που εκτείνεται σε μισή Ευρασία και ο Ντουμπόφ επιχειρηματίας με τρέλα για τον αθλητισμό, αποφάσισαν να στήσουν ένα πρότζεκτ που θα δημιουργούσε μια ομάδα η οποία θα ήταν βιώσιμη. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έφτιαξαν ακαδημίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημιούργησαν μια ανταγωνιστική ομάδα που πλέον πρωταγωνιστεί.

Αν και έχουν ομάδα και στη Ρωσία, είχαν κάνει σκέψεις για να αγοράσουν συλλόγους σε χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Ομως η Κύπρος ήταν η καλύτερη επιλογή την δεδομένη στιγμή. Χαμηλή φορολογία, φιλικό περιβάλλον, καλός καιρός και ελεύθεροι κανόνες στις μεταγραφές. Συνταγή για να χτίσεις έναν ισχυρό σύλλογο.

Αφού η ομάδα δεν είχε χρέος ούτε… ευρώ, η μεταβίβαση έγινε γρήγορα και αμέσως άρχισαν και οι εργασίες με νέα γήπεδα και εγκαταστάσεις.

Ο Ντουμπόφ ήθελε δύο ακόμη συλλόγους, έναν στη Σενεγάλη κι έναν στη Βραζιλία, να ενταχθούν σύντομα στο δίκτυο, όμως το πρότζεκτ της Πάφου «πάγωσε» προς το παρόν τα σχέδιά του. Ακόμη και τη Κίνα έχει στα πλάνα του. Φέρνει μάλιστα ομάδες των μικρών κατηγοριών στο νησί για να βλέπει και ταλέντα που ξεχωρίζουν.

Ο Λομάκιν από την πλευρά του, έγινε μόνιμος κάτοικος Πάφου με τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά του. Αγόρασε σπίτι, έγινε μέρος της πόλης και μάλιστα επειδή έχει σερβικό διαβατήριο, θέλει να αγοράσει και ομάδα στη Σερβία. Παράλληλα, είναι γενικός διευθυντής στην ομοσπονδία πυγμαχίας της Σερβίας.

Στη Κύπρο έχει βοηθήσει στα μέγιστα τη πόλη. Εχει συνεισφέρει βοήθεια σε σχολεία και ιδρύματα και λατρεύεται από τους ντόπιους. Τώρα λατρεύεται και για το ποδοσφαιρικό θαύμα της Πάφος FC.

