search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 01:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 00:46

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

27.08.2025 00:46
pafos-new

Το θαύμα της Πάφου ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου ισοφάρισε 1-1 στο 89΄ τον Ερυθρό Αστέρα και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Οι Σέρβοι σκόραραν με τον Ιβανιτς στο 60΄ στη ρεβάνς της Κύπρου και το ματς θα πήγαινε στην παράταση, καθώς η Πάφος είχε επικρατήσει 2-1 στο Βελιγράδι.

Όμως στο 89΄ ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Όχι μόνο για την «ομορφιά» του, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία. 

Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης.

Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα… έξτρα πριμ πρόκρισης!

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα ταξιδεύει στη Κύπρο με το μυαλό… στη Ρίγα – Τα φαβορί και οι πιθανότητες διάκρισης για την «γαλανόλευκη»

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό – «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι

salonika palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβγαλαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 01:03
pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό – «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι

1 / 3