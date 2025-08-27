Το θαύμα της Πάφου ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου ισοφάρισε 1-1 στο 89΄ τον Ερυθρό Αστέρα και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Οι Σέρβοι σκόραραν με τον Ιβανιτς στο 60΄ στη ρεβάνς της Κύπρου και το ματς θα πήγαινε στην παράταση, καθώς η Πάφος είχε επικρατήσει 2-1 στο Βελιγράδι.

Όμως στο 89΄ ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Όχι μόνο για την «ομορφιά» του, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία.

Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης.

Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα… έξτρα πριμ πρόκρισης!

