EuroBasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική με Ιταλία απόψε στις 21:30 – «Είναι σημαντικό ματς, αλλά όχι τελικός», δήλωσε ο Σπανούλης (Videos)

Στη «μάχη» του Eurobasket 2025 ρίχνεται απόψε (28/8) η Εθνική Ελλάδας καθώς αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 21:30 σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤΝews στον πρώτο της αγώνα για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Λεμεσό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινάει την προσπάθεια της με συγκρατημένη αισιοδοξία έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί ως ομάδα μέσα στο τουρνουά και διατηρώντας ως κρυφό πόθο ένα μετάλλιο, κάτι που έχει να συμβεί από το 2009 και το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας όταν και είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική είχε αντιμετωπίσει την Ιταλία πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου, όταν είχε καταφέρει να επικρατήσει με 76-74 στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου.

«Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος. Έχουμε εμπειρία και θα πάμε να παίξουμε με την Ιταλία με 100% συγκέντρωση. Το να κάνει μια έκπληξη ένας προπονητής, είναι δική μου δουλειά να το διαβάσω και να το περάσω στους παίκτες. Ό,τι κι αν έχει κρύψει κάποιος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Στο τέλος θα μετρήσουν άλλα πράγματα για την έκβαση του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δουλέψουμε σε υψηλή ένταση», δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξή Τύπου λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της «γαλανόλευκης».

«Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις», σημείωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Η 12αδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης

Η 12αδα της εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

30/8 Κύπρος-Ελλάδα 18:15 (ΕΡΤ1)

31/8 Γεωργία-Ελλάδα 15:00 (EΡΤNEWS)

2/9 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00 (EΡΤNEWS)

4/9 Ισπανία-Ελλάδα 21:30 (EΡΤ1)

Προϊστορία με Ιταλία

Ελλάδα και Ιταλία έχουν αναμετρηθεί 64 φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά 26 νίκες. Σε EuroBasket οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 13 φορές, αλλά η τελευταία φορά που έπαιξαν σε πρεμιέρα ήταν το 2001. Τότε η ανάμνηση ήταν… γλυκιά για την εθνική ομάδα μας και ελπίζει να είναι ανάλογη και η αυριανή (28/8).

Τότε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε κερδίσει με 83-82, χάρη σε ένα buzzer beater του Αλβέρτη από το τρίποντο.

Ο Γκρέγκορ Φούτσκα στο 80-80 εκτέλεσε εύστοχα δύο βολές με 5 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο. Η Εθνική μας έκανε γρήγορη επίθεση. Η μπάλα από τον Παπαλουκά έφτασε στον Αλβέρτη, ο οποίος πήρε το ρίσκο και ενώ θα μπορούσε να σουτάρει από το δίποντο και να στείλει το ματς στη παράταση, βγήκε έξω από την γραμμή του τριπόντου και σε νεκρό χρόνο ευστόχησε, για να δώσει τη νίκη στην Ελλάδα με 83-82.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη στη διοργάνωση βέβαια. Οι δύο ομάδες σε τριπλή ισοβαθμία με τη Ρωσία, έχασαν την πρωτιά στον όμιλο και έπαιξαν επιπλέον νοκ άουτ ματς για να περάσουν στα προημιτελικά. Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Γερμανία και η Ιταλία από την Κροατία.

Η Εθνική μας στο ρόστερ της εκτός του Αλβέρτη, είχε τους: Καλαϊτζή, Χατζηβρέττα, Παπαλουκά, Παπανικολάου Δ., Σιγάλα, Φώτση, Ντικούδη, Κακιούζη, Παπαδόπουλο, Ρεντζιά και Γιαννούλη.

Η Ιταλία πέραν του Φούτσκα, είχε παίκτες όπως οι Μενεγκίν, Μπαζίλε, Μαρκονάτο, Πετσίλε, Ντε Πολ και Ραντούλοβιτς.

Σαρωτικές Σερβία, Τουρκία και Γερμανία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025

Η Τουρκία μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι της πρεμιέρας με τη Λετονία στη Ρίγα επικρατώντας με 93-73 σε ένα ματς όπου έλαμψε ο Τσέντι Όσμαν. Για τον ίδιο όμιλο η Σερβία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εσθονία έως το 98-64 ενώ η Πορτογαλία έκαναν την θεωρητικά έκπληξη της ημέρας κερδίζοντας την Τσεχία με 62-50.

Για τον Β’ όμιλο η Γερμανία δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Μαυροβουνίου με 106-76 και να ανοίξει λογαριασμό στο Eurobasket 2025 ενώ η Λιθουανία άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης με το επιβλητικό 94-70 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.

Με τη ψυχή στο στόμα η Φινλανδία κατάφερε να νικήσει τη με 93-90 στο Τάμπερε.

Α’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Σερβία 1-0

Τουρκία 1-0

Πορτογαλία 1-0

Τσεχία 0-1

Λετονία 0-1

Εσθονία 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία – Τσεχία (14:45)

Εσθονία – Λετονία (18:00)

Πορτογαλία – Σερβία (21:15)

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία – Εσθονία (14:45)

Λετονία – Σερβία (18:00)

Τουρκία – Πορτογαλία (21:15)

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία – Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία – Λετονία (18:00)

Σερβία – Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία – Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Β’ Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 1-0

Λιθουανία 1-0

Φινλανδία 1-0

Σουηδία 0-1

Μεγάλη Βρετανία 0-1

Μαυροβούνιο 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία – Σουηδία (13:30)

Λιθουανία – Μαυροβούνιο (16:30)

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία (20:30)

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία – Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο – Φινλανδία (20:30)

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία – Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία – Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Γ’ Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 0-0

Κύπρος 0-0

Ιταλία 0-0

Γεωργία 0-0

Ισπανία 0-0

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 0-0

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία – Ισπανία (15:00)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (18:15)

Ελλάδα – Ιταλία (21:30)

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία – Γεωργία (15:00)

Κύπρος – Ελλάδα (18:15)

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία – Ελλάδα (15:00)

Ισπανία – Κύπρος (18:15)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Δ’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Ισλανδία 0-0

Γαλλία 0-0

Σλοβενία 0-0

Πολωνία 0-0

Βέλγιο 0-0

Ισραήλ 0-0

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ – Ισλανδία (15:00)

Βέλγιο – Γαλλία (18:00)

Σλοβενία – Πολωνία (21:30)

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ – Βέλγιο

Γαλλία – Σλοβενία

Πολωνία – Ισραήλ

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία – Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ – Γαλλία (18:00)

Πολωνία – Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)

Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

