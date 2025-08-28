AppleTv+: Ο Τζον Μάλκοβιτς με πρωταγωνιστικό ρόλο στον β’ κυκλο του «Badmonkey»,πλάι στον Βινς Βον

Δίπολο καλού – κακού διαμορφώνεται στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αστυνομικής κωμικής σειρά «μαύρου» χιούμορ «Bad monkey» της Apple TV+, με τον Τζον Μάλκοβιτς να παίρνει θέση με κεντρικό ρόλο πλάι στον Βινς Βον.

Ο Μάλκοβιτς, ως Σπένσερ, είναι ο αρχηγός μιας μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στη Νότια Φλόριντα.

Ο Βον είναι ο καλός μπάτσος της υπόθεσης, ο ντετέκτιβ Άντριου Γιάνσι, ο οποίος στον πρώτο κύκλο παίρνει δυσμενή μετάθεση, εξ αιτίας περιστατικού ενδοοικογενιεακής βίας, από το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι και πλέον είναι επιθεωρητής Υγείας στο τμήμα Ξενοδοχείων και Εστιατορίων των νησιών Κις. Όταν πέφτει πάνω σε μια μυστήρια υπόθεση, καθώς ένας τουρίστας ψαράς «ψαρεύει» ένα ανθρώπινο χέρι, ο Γιάνσι το βλέπει σαν ευκαιρία «ότι αν καταφέρει να αποδείξει ότι πρόκειται για φόνο, θα επιστρέψει στη δουλειά του. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ξεπεράσει μια σειρά από εκκεντρικούς χαρακτήρες της Φλόριντα και μια κακή μαϊμού», αναφέρει η συνδρομητική πλατφόρμα στο ενημερωτικό υλικό. Πράγματι, ρόλο στη σειρά έχει και ένας πίθηκος Καπουτσίνο.

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σελερ μυθιστόρημα του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Κάρλ Χάιασεν. Η συνδρομητική OTT δεν έχει γνωστοποιήσει ως τώρα την ημερομηνία λανσαρίσματος του β’ κύκλου επεισοδίων του «Bad monkey».

