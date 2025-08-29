Η (συγκινημένη) Καραβάτου πήρε συνέντευξη από τον Κρατερό Κατσούλη – «Δεν ήταν εύκολο αυτό» (video)

Η Κατερίνα Καραβάτου συγκινήθηκε στο τέλος της συνέντευξης που έδωσε ο πρώην σύζυγός της, Κρατερός Κατσούλης μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή της.

Ο ηθοποιός και η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένοι στο «Καλοκαίρι παρέα» για να μιλήσουν για την επερχόμενη πρωινή εκπομπή τους στην ΕΡΤ1 με τίτλο «Νωρίς – Νωρίς».

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο με ιδιαίτερο χιούμορ, καθώς οι τρεις τους είχαν να συναντηθούν τηλεοπτικά από την εποχή της Φωλιάς των Κου Κου.

«Στα 22 χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω κάνει διάφορα πράγματα και πάρα πολλές …επικίνδυνες αποστολές. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει και δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή. η τελευταία φορά που βρεθήκαμε οι τρεις μας ήταν όταν ήμασταν “Στη φωλιά των Κου Κου” όταν εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη», είπε στον πρόλογό της η Κατερίνα Καραβάτου.

Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου σηκώθηκε από τη θέση της, κάθισε δίπλα στον Κρατερό Κατσούλη και είπε: «Είμαι περίεργα χαρούμενη γι’ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ξεκίνησαν και οι προσωπικές ερωτήσεις…

Καραβάτου: Πες ποια είναι τα βασικά πράγματα για τα οποία αγχώνεσαι σε αυτή τη ζωή.

Κατσούλης: Αγχώνομαι για πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και τέτοια πράγμτα.

Καραβάτου:: Πώς είναι που τα παιδιά μας μεγαλώνουν έτσι και το ένα είναι 9 και το άλλο 14;

Κατσούλης: Ευλογία, χαρά…

Στο τέλος της συνέντευξης, η παρουσιάστρια κάθισε δίπλα στο τηλεοπτικό δίδυμο και αρχικά είπε: «Δεν ήταν εύκολο αυτό. Ήταν ένα πράγμα, που όπως είπα και στην αρχή, το περίμενα πώς και πώς. Και είχα και μια πολύ μεγάλη αγωνία».

Τότε, η Μαρία Ηλιάκη πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Ήταν πολύ ωραίο».

«Έχω υπάρξει παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο κι έχω κάνει δύο παιδιά» είπε στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου ενώ. ο ηθοποιός απευθυνόμενος στην πρώην σύζυγό του: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της: «Η ζωή μας επιφυλάσσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραίο να τα αντιμετωπίζουμε με αγάπη και καλή διάθεση. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ για τις χαρές σας και σας αγαπώ πάρα πολύ».

Διαβάστε επίσης:

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

Η Kim Kardashian κυνηγάει το όνειρο της – ‘Εδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου – «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)