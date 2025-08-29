Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

Στο Μεξικό με τις φίλες για το bachelorette της λίγες ημέρες πριν τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο τον Σεπτέμβριο, βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι, με την ίδια και την παρέα της να απολαμβάνουν στιγμές στη θάλασσα και στη βίλα που μένουν.

Στα στιγμιότυπα, η Γκόμεζ φαίνεται να φοράει ρούχα που φέρνουν σε… νυφικό, ενώ δεν λείπου και οι φωτογραφίες με νυφικό πέπλο, που είχε κεντημένη τη φράση «μέλλουσα νύφη».

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από έναν χρόνο σχέσης.

