ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:47
LIFESTYLE

29.08.2025 13:30

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

29.08.2025 13:30
selena_gomez_mexico

Στο Μεξικό με τις φίλες για το bachelorette της λίγες ημέρες πριν τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο τον Σεπτέμβριο, βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι, με την ίδια και την παρέα της να απολαμβάνουν στιγμές στη θάλασσα και στη βίλα που μένουν.

Στα στιγμιότυπα, η Γκόμεζ φαίνεται να φοράει ρούχα που φέρνουν σε… νυφικό, ενώ δεν λείπου και οι φωτογραφίες με νυφικό πέπλο, που είχε κεντημένη τη φράση «μέλλουσα νύφη».

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από έναν χρόνο σχέσης.

